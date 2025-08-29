【SHINOBI 復讐の斬撃】 8月29日 発売 価格： 3,300円（通常版） 4,400円(デジタルデラックス版） ※PlayStation4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）版および「デジタルデラックス版」はダウンロード版のみ販売

セガは、プレイステーション 5／プレイステーション 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）用ソフト「SHINOBI 復讐の斬撃」を本日8月29日に発売した。価格は通常版が3,300円、デジタルデラックス版が4,400円。

「SHINOBI 復讐の斬撃」は、セガと世界中で高評価を獲得し大ヒットを記録した「ベア・ナックルIV」の開発スタジオLizardcubeが贈る、全く新しい忍者アクションゲーム。

復讐心に満ちた一人の忍の物語が、独特の手描きアートスタイルで繊細かつ鮮やかに描かれている。ギミック満載で遊びごたえのあるステージと、多彩な技を組み合わせてコンボをつなげるスピーディーで爽快なバトル。手触りの良さを徹底的に追求した、本格忍者アクションとなっている。

また、メーカーの垣根を越えた、珠玉の2Dアクションをセットで楽しめるバンドル版がSteamストアに登場。「SHINOBI 復讐の斬撃」と「NINJA GAIDEN: Ragebound」、「BlazBlue Entropy Effect」それぞれがセットになった、2種のバンドル版も発売中。

□「SHINOBI 復讐の斬撃」のページ

「Path of the Ninja」バンドル

□「Path of the Ninja バンドル」のページ

「SHINOBI 復讐の斬撃×BlazBlue Entropy Effect」バンドル

□「SHINOBI: Art of Vengeance × BlazBlue Entropy Effect」のページ

(C)SEGA