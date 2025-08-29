Çº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶Á¤¯¡¡¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥¸©Âç²ñ¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤Ç29Æü¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥¡×¸©Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥¤Ï¸©ÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¸©Ì±²ñµÄ¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¸©Æâ22¹»¤«¤é1521¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Î¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿10¿Í¤¬Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤Îå«¡¢Çº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤ÏÃÝÅÄ»ÔÎ©ÃÝÅÄÃæ³Ø¹»¤ÎÅçÂ¼²»±©¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅçÂ¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅçÂ¼²»±©¤µ¤ó¡Ë¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤è¡£¤½¤¦²áµî¤Î»ä¤Ë¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÅçÂ¼¤µ¤ó¤Ï11·î¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£