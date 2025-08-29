中学硬式野球「3rdエイジェックカップ」決勝…最終回に決勝点

中学硬式野球5リーグの覇者が“真の日本一”の座をかけて戦う「3rdエイジェックカップ 中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」は29日、神宮球場で決勝戦が行われ、ボーイズリーグ代表の東海中央ボーイズ（愛知）がヤングリーグ代表のオール岡山ヤング（岡山）を1-0で下して初優勝を飾った。

東海中央は初回1死二、三塁も後続が倒れて無得点。2回以降も走者を出しながら好機を生かせなかったが、7回1死三塁から狩野蓮義（3年）が右越え三塁打を放って均衡を破った。先発左腕の河村真汰（3年）は2回1/3無失点。小刻みな4投手の継投で最後まで得点を許さなかった。

初出場で初優勝。竹脇賢二監督は「最高です。最高のグラウンドで最高の結果を出せてうれしい。ようやくたどり着いた舞台で選手がよく頑張ってくれた」と声を弾ませた。

オール岡山は初回無死一、二塁のチャンスを作るも無得点。5回1死一、二塁の好機も併殺で逃した。先発の大内義心（3年）は4回1安打無失点。2番手の井澤佑馬（3年）も粘りの投球を見せたが、7回につかまった。

ヤングリーグ勢で初めて決勝まで進出したが、頂点にはあと一歩届かず。高橋貫寛監督は「守りは予定通りでしたけど、送りバントが決められず、あと1本が出ませんでした」と悔しさをにじませた。

中学硬式野球界の“垣根を越えた”発展を目標に掲げる頂上決戦。昨年まで決勝は甲子園で行われていたが、今年は神宮で初開催となり、その節目に相応しい熱戦だった。（First-Pitch編集部）