カワサキ新「レトロバイク」発表に反響殺到！「カッコイイです！」「リッター40kmは経済的」「安すぎて申し訳ない」の声も！ さらに“旧車感”すごい「昭和風デザイン」採用した「新W230」とは！
カワサキ新「レトロバイク」発表に反響殺到！
カワサキは2025年8月8日、レトロなスポーツバイク「W230」のカラーとグラフィックを変更し、同年9月15日に発売すると発表しました。
一体どのようなバイクなのか、同車に寄せられた反響とともに紹介します。
【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新レトロバイク」です！（15枚）
W230は、カワサキが製造・販売するスポーツバイク。
発売されたのは2024年で、1966年から続く「W」シリーズの日本国内向けモデルにおいて、初となる“250ccクラス”かつ単気筒エンジン搭載モデルとして開発さられました。
そんなW230が今回、カラーバリエーションを変更し、「メタリックマットダークグリーン×エボニー」と「キャンディパーシモンレッド×エボニー」の2色展開になりました。
同時に、これまでは車体と同系色だった前後フェンダーが新たにメッキ仕様へと変更され、上質感を向上させています。
新しいW230のボディサイズは、全長2125mm×全幅800mm×全高1090mmで、ホイールベースは1415mm、シート高は745mmです。
パワーユニットに、232ccの空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載し、最高出力18馬力／7000rpm・最大トルク18Nm／5800rpmを発揮。
スロットルを開けた瞬間から豊かなトルクが湧き出て、鼓動感と軽快な走行感覚を楽しめます。
また、燃費性能はWMTCモードで40.5km／Lと、単気筒ならではの低燃費も魅力です。
車両価格（消費税込）は、66万5500円に設定されています。
※ ※ ※
このようにカラーとグラフィックを変更した新しいW230について、SNSなどでは、
「おー！ いいですね！」
「こういうレトロタイプで中排気量のバイクとなると、国産では他に選択肢が無いんだよね」
「シートが低くて車重も軽い、MTで旧車テイストなバイクを探すと、125ccを含めてもこれしか無い」
「今の厳しい排ガス規制のなか、空冷単気筒の新車を出してくれるだけでカワサキに感謝です」
といったコメントが多数見られることから、比較対象の無い貴重なモデルとしてファンに支持されている様子。
新車市場に存在すること自体が素晴らしいと語られており、このまま販売を続けて欲しいと切実に願われています。
またその他にも、
「安すぎて申し訳ない…」
「楽しいし燃費もリッター40kmで経済的！」
「男女どっちが乗ってもサマになるカッコいいバイクです」
などの評価もあり、実用性や経済性にくわえてデザインも魅力と受け止められています。
その一方で、
「Wシリーズのイメージで出すには小さ過ぎる…」
「もうちょっとパワーのある400cc版が欲しいです」
「センタースタンドが付いてれば買ったんだけどなぁ」
との要望も見られ、人気モデルだけに常に様々な要望も上がっているようです。