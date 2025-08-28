井上咲楽の「かわいい」同級生、驚きの「VIO脱毛」秘話 夫婦で“Oの毛を剃る”様子をテレビ実演
タレント・井上咲楽（25）の同級生が、24日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜）に“新婚さん”として登場した。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』井上咲楽の同級生カップル
井上の故郷、栃木県益子町から1時間スペシャル。新婚さんは井上の同級生カップルで、交際に至る転機となったのは、高校3年生の文化祭だったという。妻がふだんはしないメイク顔を見て、当時の夫が「か、かわいい…」「もう好きだ」とゾッコン。その後、花火大会に誘って告白した。
下校デートの最中には「毎日20回以上キス」していたという。再現VTRでは「キスいいですか？」「いいですー」とイチャイチャなやりとりが公開された。
さらには、驚きの「夫婦円満の秘けつ」が語られた。夫は「VIO脱毛」をしており、脱毛の前にも剃るというが「Oの部分は、なかなか自分では剃れない。そこは奥さんがいてよかった」と告白。同級生・井上の前で、“Oの毛を剃る”様子を夫婦で実演してみせ、「すべてをさらけだす」とあっけらかん。
SNSでは、視聴者から「新婚さんいらっしゃいの井上咲楽の同級生かわいい こんな子と高校時代から付き合って結婚とかありえるんだな」や「新婚さんいらっしゃいで井上咲楽の実家いってるんだけどVIOって単語出たときの咲楽両親の顔が忘れられないよ」など、多彩な感想が寄せられている。
TVerでは、8月31日午後1時25分まで無料見逃し配信を実施。
