《僕のブログに反論がありました…弁解ではなく、読んで頂きお礼を申し上げます。世の中には色々な方がいます…それが賛否両論になるのは当然です》

8月25日、アメブロに公開した記事でこう切り出したのは、俳優の黒沢年雄（81）。アメブロでは「大御所部門」の書き手の一人として、毎日のように雑記を書き綴っている黒沢だが、21日に公開していた記事が大きな波紋を呼んでいた。

問題となっているのは、21日に黒沢が公開した《世の中は宝の山だぜ（笑）》と題した記事。冒頭で《インチキアルバイトで一回三万円?!…頭が回らない人だ》と「闇バイト」に従事することを批判し、こう訴えたのだ。

《その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ！》

月に50万円稼げる仕事は《目の前に山ほど落ちている》という黒沢は、《例えれば…エアコン、電気関係、掃除、家関係の修理や大工…家に住む人間にとって必要不可欠な事が出来る何でも屋…高齢になっても出来る。ひとつの修理で一万円前後は難しい事では無い…一日数件回っただけで5万円、1か月20日働いて100万…経費を引いてもかなりの手取りだ…勿論、前後はあるし、身体の事もある。後は全て人間性…評価がよければ次から次だ…》と、具体的な働き方を提示。

そして、《僕が若かったら、今の世の中宝の山だぜ！》と自身の過去と現代を比較しながら、《なかには、そんな簡単に出来るわけないだろうと反論する輩がいるだろう…その輩は何をやっても上手く行かない 問題はやる気次第…世の中生き抜くは難しい事では無い！》と言い聞かせるようにして締めくくった。

この記事はネットニュースでも取り上げられ、同年代のビートきよし（75）はXで、記事を取り上げた一部メディアの記事を引用し、《黒沢さんそれは違う普通で月50なんて無理だって俺でもわかります》と指摘。そのほか、多くのユーザーが、黒沢が「簡単に稼げる」と断じたことに、異論の声が相次いだ。

《黒沢年雄の月50万発言は自分の若い時の記憶だろ？バブル時代の「普通」に働いて月50万稼げるならこんな世の中になってないわ》

《手取り50万を誰でも稼げるというのはさすがに現実見えてないな 副業してもそこまでいかない人らは沢山いる》

《感性が昭和で止まってるのかな…》

《まぁ仕事によっては月50万稼ぐのは不可能ではないかも知れないけど、それこそ休めないし体壊すし家庭も車も持てない。闇バイトはダメなのは当たり前。でも「24時間戦えますか？」は時代の遺物なんだよ》

それでも、黒沢とネット世論の溝は埋まらず……。黒沢は25日に公開した記事で冒頭のように伝えると、10代の頃の2年間を営業や水商売の「なんでも屋」として働いた過去を明かし、《頭から駄目、無理は問題外…何をやっても実現しません…先ずはやってみる》とエールを送りながらも、《世の中は常識的な思考では夢は叶いません…やる気と体力さえあれば、ある程度は夢は叶いました…これが僕の体験と経験からの答えです…あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外です》と押し通すのだった。

黒沢が公開した一連の記事と、それに寄せられた批判からは、世の中と本人の間に“ズレ”が生じていることが浮き彫りとなった。そもそも、そんな時代とのズレが黒沢のブログで露呈したのは、今回が初めてではない。

さかのぼること’20年11月17日、黒沢は《テレビの朝のニュースワイドショー》と題した記事を公開して、テレビ画面に映った女性について、こう述べたのだ。

《失礼…。ゲストの女性芸人の方？タレント？ 異常にお太りになった、決して美しいとは言えず…見にくい物体を見せられるのは、愉快とは言えず…不愉快だ…。自己管理が出来ていない。朝は一日の始まり…。爽やかな気持ちのいい、映像を提供して欲しい…。それがテレビの基本…》（原文ママ）

人の体型に触れたこの記事は、当時物議をかもしていた。

「黒沢さんの価値観としては、人前に出る人は“徹底的に体型を管理すべき”なのかもしれませんが、病気や薬の副作用など様々な事情で、意に反した体形にならざるをえない人もいますし、当時は令和に入ってすでに1年以上が経過していましたから、容姿で人を判断する“ルッキズム”に対して批判的な風潮はすでにあったはずです。

今回のブログに関しては、もちろん、黒沢さんが挙げたように大工やエアコン取付け、電気工事で月50万円を稼いでいる人はいるでしょう。ただ、なかには国家資格や、長年の経験に裏打ちされた技術を要する職業もあり、資材高は高騰、需要にも波がありますから、みんなが簡単に稼げるわけではないと思います。そもそも、物価高に賃上げも追いついていない現代の労働事情では、いかなる職業でも“簡単”に稼ぐということはありえないでしょう」（芸能記者）