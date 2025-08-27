豊川悦司×布袋寅泰が“糖質ブラザーズ”に！同い年親友同士の共演に「ひょっとして双子？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

豊川悦司、布袋寅泰、中条あやみがイメージキャラクターとして起用された“キリン 一番搾り 糖質ゼロ”の新TVCM『糖質ブラザーズ』篇（30秒）が、9月1日から全国で順次放映開始となる。また、同日から“一番搾り 糖質ゼロ”公式サイトでもCM映像が公開される。

■豊川悦司が父、中条あやみが娘、布袋寅泰が伯父

豊川演じる“ちょっと頑固な父”と、中条演じる“イマドキな娘”の会話を通じて、“一番搾り 糖質ゼロ”の魅力と「糖質とおいしさは無関係」というメッセージを訴求する本TVCMシリーズ。今回は、豊川の兄役、中条の伯父役として布袋寅泰が初登場する。

姪っ子が買ってきた糖質ゼロビールを見て、「こういうの飲んでんだ？」と尋ねた布袋に、「糖質気にするなんて、ロックじゃないよな～兄貴」と応じる豊川。そこへギターを抱えた中条が「ジャン♪」と弾いてふたりの会話に割って入る。

「じゃあ糖質飲む人がロックなんですか？」「糖質とおいしさはもう関係ないんだよ、“糖質ブラザーズ”さん」と鋭いひと言を投げ掛ける中条。それをきっかけに、豊川と布袋がさらにおいしく進化した“一番搾り 糖質ゼロ”を飲む。

共に同い年で20年以上の交流があり、お互いを“親友”と語る豊川と布袋の掛け合いをはじめ、糖質ゼロビールのおいしさに懐疑的な兄弟を“糖質ブラザーズ”と命名し、布袋もびっくりなロック魂？ を炸裂させる中条の堂々たる立ち居振る舞いは必見だ。

さらに、ひと口飲んで「こりゃいいや」とそのおいしさを認めた伯父と、うれしそうに“一番搾り 糖質ゼロ”を飲む父娘の豪華な3ショットなど、3人の仲の良さが微笑ましい、見どころたっぷりの新CMとなっている。

■撮影エピソード

◎豊川＆中条の親子CMに布袋が親戚役で初参加

豊川の兄役で、“一番搾り 糖質ゼロ”のCM撮影に初めて参加した布袋。豊川と中条が共演する本CMはプライベートでもよく観ていたそうで、「まさかそれに自分が親戚役で出ることになるなんて（笑）」と出演オファーを受けた時の心境を明かしていた。

すっかり親子役が板についているふたりの輪に入るのは、さすがの布袋も「最初は緊張しました」とのこと。それでも、劇中でも使用した愛用のギターを手にすると、不思議と肩の力が抜けて「自分らしくいられる」と語り、豊川と中条との共演シーンに自然体で臨んでいた。

◎布袋の即興ギター教室で中条の演奏がみるみる上達

糖質ゼロビールに懐疑的な豊川と布袋の前に、ギターを手にした中条が現れて鋭いひと言を投げ掛けるシーン。ここでは登場時の「ジャン」という音を、その場の空気に合わせてタイミング良く奏でるのに、中条が「難しい～」と苦労していると、布袋が「少しレッスンしましょうか」とギターの先生を買って出る場面があった。

すぐさま即席ギター教室が開催されると、始めは意図とやや違う音が出たり、弾くタイミングがズレたりしていたのが、瞬く間に印象的なメロディーへと変化。直後のテイクでは、自らの演奏に手応えがあったのか、監督がカットを掛けたあと、思わず「お～！」と驚きの笑みを浮かべた中条の上達ぶりに、布袋も傍らで見守っていた豊川と共に目を細めていた。

◎布袋のギターに合わせて豊川、中条がノリノリでパフォーマンス！

今回の撮影中、最も現場が湧いたのが、布袋が演奏するギターのリズムに合わせて、“一番搾り 糖質ゼロ”を持った豊川と中条が踊るシーン。

3人はファーストテイクから仲良く肩を寄せ合ったり、視線を交わしながら晴れやかな表情を浮かべたりなど、終始ノリノリのパフォーマンスを披露。周りのスタッフからも大きな拍手と歓声が上がり、本番中はライブ会場さながらに盛り上がった。

◎実は同い年の豊川＆布袋…“糖質ブラザーズ”はまさかの双子!?

実は同い年のため、CMの兄弟役という設定について、「ひょっとして双子？」「いやいやいや（笑）」などと楽しそうに 会話していた豊川と布袋。映画の共演以降、20年以上の親交があり、過去に温泉ふたり旅もしたことがあるほど気が合う親友同士ということで、中条命名の“糖質ブラザーズ”としての掛け合いも息ぴったりだった。

休憩中はテラスのベンチに座って近況報告をし合い、うれしそうな表情で旧交を温めていたふたり。どこを撮っても絵になる豪華なオフショットに、現場のあちこちから「素敵」「かっこよすぎる」という声が聞こえていた。

■出演者インタビュー