【車送迎、断ったら炎上！？】ワガママなママ友に限界「送迎は厚意です！」＜第15話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第15話 ママたちの正論
【編集部コメント】
「さすがにスズネさんの言い分はおかしい」「マイさんやシホさんは悪くない」と、今まで沈黙を貫いて来たママたちが声を上げはじめました。今までママたちのリーダー格だったスズネさんとその取り巻きたちは、常に人の輪の中心にいて、ちやほやされるのが当然でした。それが今回、はじめてみんなから白い目を向けられることになったのです。その冷たい視線やジワジワと伝わる敵意に、スズネさんたちは「うっ……」と黙り込んでいます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
