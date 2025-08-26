現役高校生バンド、ねぎ塩豚丼（ネギシオトンドン）日テレ『DayDay.』での生パフォーマンスに大反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現役高校生バンドのねぎ塩豚丼（読み：ネギシオトンドン）が、8月26日放送の日本テレビ系の情報番組『DayDay.』に生出演、SNSで話題の代表曲「Victory」を生パフォーマンスで披露した。

■容姿端麗にして、パフォーマンスは男勝り！噂のねぎ塩豚丼とは!?

ねぎ塩豚丼おは、なお（Vo＆Gu）、さえ（Gu）、かずさ（Ba）、あいね（Dr）による4ピースバンド。通称「ネギトン」。

東京・五反田発のバンドで、軽音部をきっかけに結成された。現役高校生。容姿端麗なメンバーだが、楽曲アレンジやステージパフォーマンスはロックで激しく、男勝り。ギャップのあるステージングが評価され、都内を中心に数多くのライブに出演中だ。バンド名の読みが「トンドン」なのは、単純にメンバーの読み間違えとのこと。

なお、ねぎ塩豚丼は現在、受験のためライブ活動を休止しているが、2026年3月の活動再開に向け、SNSは更新が続けられている。

■SNSでの総再生回数3,000万回越えの「Victory」を披露

ねぎ塩豚丼が出演したのは、8月26日放送の『DayDay.』のエンタメニュースコーナー「Dotti Dotti（ドッチドッチ）」内の企画「あつまれ！情熱バンド」。

「あつまれ！情熱バンド」は学業もある中、夢をもって頑張っている学生バンドを DayDay. が応援する企画。ねぎ塩豚丼は、代表曲「Victory」を生パフォーマンスで披露した。

「Victory」は、Instagramを筆頭にSNSで総再生回数3,000万回を越え、大きな話題となっているナンバー。『DayDay.』番組公式Xにも、続々と反響が書き込まれている。

