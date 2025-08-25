ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄ¾Èþ¡×ÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡Ö¤«¤Ê¤êÍðË½¤Ê°Õ¸«¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖÄ¾Èþ¡×¡Ê¤Á¤ç¤¯¤Ó¡ËÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÄ¾Èþ¡×¤È¤Ï¸¦½¤°å´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°å»Õ¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤º¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ¡ÉÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ²¼»á¤Ï¡ÖÄ¾Èþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Æâ²Ê¡¢³°²Ê¡¢¾®»ù²Ê¡¢ÉØ¿Í²Ê¤Ë¿Ê¤à°å»Õ¤¬¸º¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¹ñÎ©¤â»äÎ©¤â°å³ØÉô¤Ë¤Ï¹ñ¤«¤éÊä½õ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Ç¯´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¿³Û¤Ç¤¹¡£°å»ÕÉÔÂ¤Ç°å³ØÉô¤ÎÄê°÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤ÏÈéÉæ²Ê¡¢´ã²Ê¡¢ÈþÍÆ¤Ë¿Ê¤à°å»Õ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢³°²Ê¤Ï·ã¸º¡¢´âÅù¤Î¼ê½Ñ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾Íè¤Ï¡¢¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬º£¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡Ö·ûË¡¤ÇÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¦¶ÈÁªÂò¤Î¼«Í³¡¢¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñ²È»î¸³¼èÆÀ¸å¤Ï°ìÄê´ü´Ö¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ä¸¦µæ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£°ãÈ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Êä½õ¶â¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ËÊÖÇ¼¤¹¤ë¡£½ÐÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°å»ÕÌÈµöÄä»ß¡¢¤«¤Ê¤êÍðË½¤Ê°Õ¸«¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¹Í¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£