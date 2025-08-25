＜帰省シーズンは義弟を優先！？＞「非常識で冷たい人間だな〜」私のセリフですけど？【第4話まんが】
私はメグミ（32）。旦那ナツキ（33）名義の一軒家で、ユウ（小1）とハル（4）、そして義両親と暮らしています。旦那は3人きょうだいの次男ですが、長男（ノブアキ、36）はお嫁さん（ルイ、33）の婿養子になったので、私たちが義両親と二世帯で同居。普段、私と義両親の仲は良好なのですが、旦那のきょうだいがこちらへ帰省すると、その良好な関係がガラッと変わってしまうのです。今回義弟家族が帰省し、テーマパークへ行くことに。息子も行きたがっていたのですが、置いていかれたのです。
旦那は「お土産買ってくるから」と言い息子を置いていったのに、結局お土産すら買ってきませんでした。息子は本当に悲しそうな顔をしていたのです。
私は旦那が「非常識で冷たい人間」だと思います。しかし旦那は私のことを「非常識で冷たい人間」と言ったのです。正直もう……こんなひどい旦那と顔を合わせたくないし、こんな家にもいたくありません。どうせ明日もまた、私たちは留守番をさせられるのでしょう。
玄関を出た旦那と義母、義弟家族がわいわいと楽しそうにしています。誰も私たちを振り返りもしません。また今日も当たり前のように、私と子どもたちは留守番させられるのです。
そこへ義兄家族がやってきました。
テーマパークは置いていかれて、子どもたちが楽しみにしていたお土産も「混んでいたからみんなを待たせるわけにはいかない」という理由で買ってきませんでした。
あまりに子どもたちがかわいそうだったので、何度目かわかりませんが旦那に抗議したところ、なんと私のことを「冷たい人間だ」と言ったのです。冷たいのは、本当に私なのでしょうか？ そうして今日も当たり前のように私たちを置いて、今度はショッピングモールへ義弟たちと出かけるそう。もう呆れて何も言えません。
そんな中、義兄家族が来てくれたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
