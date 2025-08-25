京都精華学園の満生小珀が躍動

米ニューヨークで開催されたバスケットボールの1on1グローバルトーナメント「THE ONE」に出場した女子高生の超絶美技に注目が集まっている。相手の意表を突く鮮やかなシュートにネット上のファンからは「なんてこった」と仰天した様子の声が上がった。

2回目の開催となった同大会に参戦したのは京都精華学園の2年生・満生小珀（まんしょう・こはく）だ。ドリブル突破を図りながらゴールに背を向けると、相手を背負ったまま後ろ向きでシュート。ボールがネットに吸い込まれると、観客は大いに沸いた。

日本の女子高生が披露した妙技を、NBAが運営する「NBA・フューチャー・スターツ・ナウ」公式Xが紹介。文面で「コハク・マンショウのクレイジーなトリックショット」とつづった。日米ファンからは「なんてこった」「Wow」「すごいところでバスケしてる」と仰天した様子の声が上がっている。

「THE ONE」は「バスケットボールの神様」とも評される元NBA選手マイケル・ジョーダン氏のJordanブランドが主催するイベント。15〜18歳のアスリートを対象とし、世界15以上の都市から選ばれた地域の予選通過者がニューヨークでの決勝トーナメントに進んだ。満生は準決勝で敗れ、惜しくも決勝進出を逃した。



（THE ANSWER編集部）