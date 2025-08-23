10人乗れる！ 人気「ワゴン」何が違う？ 全長5m超え仕様も!? トヨタ「ハイエース」＆日産「キャラバン」の違いは？ ボディサイズ・グレード・価格帯で比べてみた！

【永遠のライバル！】ハイエースとキャラバンのデザインや装備、価格などを比較！

トヨタ「ハイエース」と日産「キャラバン」は、日本のワンボックスカーの代表的存在です。

どちらも高度経済成長期に誕生した車種であり、当時から物流産業を支えていました。

【画像】これが「次期ハイエース」!? 画像を見る（30枚以上）

本記事では、ハイエースとキャラバンの歴史を紹介したうえで、デザイン・ボディサイズ・主要装備・安全装備・パワートレイン・燃費性能・グレード（価格）を比較していきます。

どちらを購入するか迷った際の参考にしてみてください。※ボディサイズ・燃費・グレード（価格）などは、いずれもワゴンタイプの情報です。

10人乗れる！ ワゴンってなに？ トヨタ「ハイエース」と日産「キャラバン」の違いは？

ハイエースは、1967年に発売された車種です。当初は、商用車として発売されており、雨が多い日本において重宝されていました。

初代が発売されて以降、モデルチェンジを重ね、現行モデルは商用車としてだけではなく、アウトドアやレジャー用の乗用車としても人気を集めています。

一方のキャラバンは1973年に誕生して以降、モデルチェンジを重ねて、ハイエースと同様に様々な用途で利用されています。

それぞれの特徴として、ハイエースはボディラインが滑らかで、リヤサイドに凹凸が少ないスライドウインドウを採用しているのが特徴。インテリアは快適性に優れており、上質な室内空間となっています。

対するキャラバンは、ダイナミックで洗練されたデザインが魅力。室内は快適性と機能性を両立しており、シートアレンジも可能。様々な用途で利用できます。

ハイエースとキャラバンのボディサイズに大きな差はありません。ただし、グレードによって若干大きさが異なるため、各グレードを見比べたうえで購入するようにしましょう。

ーーー

【ハイエース】

全長：4,840mm〜5,380mm

全幅：1,880mm

全高：2,105mm〜2,285mm

荷室長：3,525mm〜3,715mm）

荷室幅：1,695mm〜1,730mm

荷室高：1,390mm〜1,565mm

ホイールベース：2,570mm〜3,110mm

乗車人数：10名

【キャラバン】

全長：4,695mm〜5,230mm

全幅：1,695mm〜1,880mm

全高：1,990mm〜2,285mm

荷室長：3,055mm／1,865mm〜3,540／2,070mm（全体／2列目使用時）

荷室幅：1,520mm

荷室高：1,320mm〜1,325mm

ホイールベース：2,555mm〜2,940mm

乗車人数：10名

ーーー

また主要装備・安全装備もそれぞれ異なります。

ハイエースには、主に「チャイルドプロテクター（スライドドア）」「汎用ISOFIXチャイルドシート固定専用バー＋トップテザーアンカー」「防眩インナーミラー」「ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー」「リヤアンダーミラー」「コンライト（ライト自動点灯･消灯システム）」。

そのほか「バックドアインサイドハンドル（ストラップ付）」「センターコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）」「運転席カードホルダー」「アクセサリーコンセント （AC100V・100W）」「リヤクーラー（冷房・個別吹出し付）／リヤヒーター（暖房）」などです。

対してキャラバンには、「スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉」「UVカットグリーンガラス〈フロントドア〉」「フロント無段間けつ式ワイパー（ウォッシャー連動）」「リヤ間けつ式ワイパー（リバース連動付）＋リヤデフォッガー」。

そのほか「リヤクーラー・リヤヒーター」「マルチセンターコンソール（運転席・助手席アームレスト機能、 格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付）」などです。

パワートレイン・燃費性能では、ハイエースとキャラバンのワゴンは、どちらもガソリンエンジンで、燃費性能はハイエースが8.1km／Lから8.8km／L。キャラバン8.5 km／Lから8.9 km／Lです。

またワゴンのグレード／価格帯は以下の通りになっています。

ーーー

【ハイエース】

DX（2WD・ガソリン）：2,956,600円

DX（4WD・ガソリン）：3,267,600円

GL（2WD・ガソリン）：3,210,800円

GL（4WD・ガソリン）：3,519,800円

グランドキャビン（2WD・ガソリン）：3,750,200円

グランドキャビン（4WD・ガソリン）：4,060,200円

【キャラバン】

ワゴン GX（2WD・ガソリン）：3,658,600円

ワゴン DX（4WD・ガソリン）：3,391,300円

ワゴン EX（4WD・ガソリン）：3,545,300円

ワゴン GX（4WD・ガソリン）：3,969,900円

ーーー

※ ※ ※

ハイエースとキャラバンは、いずれも日本を代表するワンボックスカーとして、長い歴史を持っています。

デザイン面では、ハイエースが滑らかなボディラインと上質な室内空間、キャラバンがダイナミックで洗練されたデザインと機能性に優れた室内を特徴としています。

ボディサイズは両車種とも大きな差はなく、用途に合わせて選ぶことができます。主要装備・安全装備も充実しており、どちらも快適で安全なドライブを実現します。

燃費性能については、キャラバンのワゴン GX（2WD・ガソリン）が8.9km／Lとやや優れていますが、全体的には両車種とも同等の燃費性能を持っています。価格面では、ハイエースのDX（2WD・ガソリン）が2,956,600円と最も安価な選択肢となっています。

最終的には、デザインの好み、必要な装備、予算などを総合的に考慮して、自分のライフスタイルに合った車種を選ぶことをおすすめします。どちらを選んでも、高い信頼性と多彩な機能を備えた一台が手に入ることでしょう。