¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¸«¤¿¤é¡Ä¡×19ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¹ßÎ×¤Ç¡ÖÃ¯¤Ç¤â¹û¤ì¤ë¤ï¡×¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Î¥Î¡¼¥Ð¥ó»Ïµå¼°¤¬¡ÖÄ¶À¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×
1Ç¯Á°¤â¥¨¥¹¥³¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£Öº²ÌÊâ¤µ¤ó¡£º£Ç¯¤â»Ïµå¼°¤ä¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£8·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¤«¤Û¤ê¤ó¡É¤³¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¡È¤«¤Û¤ê¤ó¡É¤³¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°
¡¡Æ£Öº¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î19ºÐ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö46¡×¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Èº°¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Êá¼êÌò¤òÌ³¤á¤¿Í±òÄ¾µ±¤Î¥°¥é¥Ö¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¤ÏÂ¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡Ö¤Þ¤µ¤«ÆÏ¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢1Ç¯Á°¤Î»Ïµå¼°¤Ç¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÆÏ¤¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤âÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÍ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¸Ì¿ÂÎ¤Ï¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¸«¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤ó¡×¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é²Ä°¦¤¤¥ª¡¼¥é¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¹û¤ì¤ë¤ï¡×¡Ö¤«¤Û¤ê¤ó¡¢µîÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡ª¤·¤«¤â¡¢¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ç¤É¿¿¤óÃæ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤ÆÄ¶À¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]