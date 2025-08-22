携帯電話サービス「au」と「UQ mobile」で異なる回線種別へ変更時もオンラインならeSIM再発行・eSIM転送の手数料が9月以降は当面無料に
|My auやMy UQ mobileの異なる回線種別へ変更時もeSIM再発行・eSIM転送手数料が9月以降は当面無料に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は21日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」において「eSIM」を利用する際に現在契約中の回線種別と異なる回線種別へ変更する場合（例：4G／5G／5GSA間の契約変更、4G→5G、5G→5G SAなど）のeSIM再発行時やeSIM転送時の手続きについてオンラインサポート「my au」および「my UQ mobile」では2025年9月1日（月）より当面の間は無料にするとお知らせしています。
auやUQ mobileではこれまでも現在契約中の回線種別（4G／5G／5G SA）のまま手続きする場合にはMy auやMy UQ mobileといったオンラインサポートなら当面無料となっていましたが、今回、新たに9月1日以降は現在契約中の回線種別と異なる回線種別へ変更する場合についても当面無料となります。なお、これまで現在契約中の回線種別と異なる回線種別へ変更する場合については3,850円がかかっていました。
これにより、特にauでは5G SA契約なら優先して通信速度が出るようになる「au 5G Fast Lane」を利用できるため、この機会に5G契約中で5G SA対応製品を持っている場合には5G SA契約への変更を検討するように案内しています。オンラインによる受付時間は1：00〜2：30および7：00〜23：30となっています。なお、店頭ではどちらも3,850円がかかります。また有料化する場合には事前にお知らせするということです。
