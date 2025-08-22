「家が狭い」と感じるときこそ、小さな家の魅力に目を向けてみませんか。35平米の賃貸マンションで夫婦ふたり暮らしの村上はなさん（31歳）は、小さい家ならではのメリットを感じているそうです。「狭いけれど、ちょうどいい」暮らしの魅力を、リアルな視点で語ります。

1：冷暖房がよく効く

わが家にエアコンは2台ありますが、主に使っているのは1台だけです。エアコンからの冷気をサーキュレーターでうまく循環させれば、エアコン1台で十分涼しく過ごせます。その結果、電気代の節約にもつながっていると感じます。猛暑の日々でも快適です。

【実際の写真】収納もすっきり

夏でも冬でもエアコン1台で快適な温度を保てることができるのは、狭い家ならではのメリットだと思います。

2：掃除がすぐ終わり、週末のゆったり時間が増えた

家が小さいと床面積が少ないので、掃除がすぐ終わります。平日の床掃除は、小型のロボット掃除機に任せています。週末には、水ぶきをしてもらっています。

また、家の広さに合わせて大型家具を手放したので、週1回の掃除ですみずみまで手が行き届くようになりました。掃除は夫と協力し、40分で終わります。

家が小さいと置ける家具に限りがありますが、逆にものを手放すことで掃除がラクになります。家具を最小限にすれば、掃除も最小限ですみます。

3：探しものの時間が減って、心も軽やかに

家が小さいと、もてるアイテム数が限られます。結婚を機に実家から35平米の家へ引っ越しましたが、服は100着以上、靴は20足以上、手放しました。そのほか細々とした雑貨類やガジェット類など、もっているすべてのものを見直しました。

おかげで、探しものが減りました。どこに・なにが・どのくらいあるかまで把握できるようになり、暮らしに対するモヤモヤが減りました。また、夫も場所を把握してくれているので、「あれはどこ？」と聞かれることがなくなりました。

4：夫婦の会話が自然と増えた

わたしも夫もおうち時間を自由に過ごしていますが、家が小さいので自然と会話が生まれます。

結婚前に住んでいた実家は広く、家族が各々の部屋をもっていたのでコミュニケーションが少なかった気がします。それはそれで自分の時間を大切にできていたのですが、小さい家の方がちょうどいい距離感で過ごせると感じています。

小さい家は、家族の気配を感じられて、会話が自然と生まれやすくなります。お互いが機嫌よく暮らすには、ほどよい距離感と会話が大切だと気づきました。

5：シンプルで身軽に暮らせるようになった

小さな家に合わせてものを見直していったら、心にもゆとりが生まれました。

今は家にあるもののほとんどが稼働していて、暮らしに必要なものはすべてそろっているという感覚があります。「たるを知る」と言いますが、今あるものに感謝しながら大切に使っています。

暮らしがシンプルになったことで、フットワークが軽くなりました。以前よりも積極的に発信活動をしたり、デザインの依頼を受けたりと、働きながらもやりたいことができるように。

引越し当初は「狭い！ 狭い！」と嘆いていましたが、今は自分たちにあったちょうどいいサイズの家だと感じています。あえて小さな家で暮らすのもいいかもなぁ、と思っています。