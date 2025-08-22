オーガストと共に戦うアメリカ代表のメンバーは？ ユーロカップMVPや元Bリーガーも

8月23日（現地時間22日）から「FIBAアメリカップ2025」が開催される。アメリカ代表のロスターにはBリーグからも選出されており、ザック・オーガスト（滋賀レイクス）とジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）が招集された。

彼らとともにアメリカ代表の選手はどのような面々なのか？ チーム公式サイトにて22日に公開されたメンバー紹介文と共に紐解く。

まずは「豊富な経験を持つ」と称されたバックコート陣が、ジャミウス・ラムジー（パラカネストロ・トリエステ）、ジャボンテ・スマート（オセオラ・マジック）、ラングストン・ギャロウェイ（エセンレル・エロクスポル）、そしてジェリアン・グラント（パナシナイコス）だ。彼らは全員NBA経験があり、ラムジーとスマートはそれぞれ「FIBAアメリカップ2025」予選で平均15.8得点と18.3得点を記録した。ギャロウェイは「FIBAワールドカップ2023」のアメリカ男子予選チームにも選ばれ、平均15.9得点3.7リバウンド2.8アシストをマーク。グラントはヨーロッパで長いキャリアを積んでおり、2023年にはユーロカップMVPも獲得、今回がアメリカ代表デビューとなる。ノートルダム大学ではクーリーやオーガストと一緒にプレーした経験もあるため、彼らのケミストリーにも期待だ。

さらに、スピーディ・スミス（トルコテレコム）、アンドリュー・アンドリュース（ウルブズ・ツインズベット）、ジャレル・エディ（ペリステリBC）の3人が残りのガード陣を務め、いずれも今回がアメリカ代表での公式戦デビューだ。スミスとアンドリュースは「ボールを支配して、オフェンスをコントロールするタイプ」のガードと紹介されており、エディは6フィート7インチ（201センチ）のサイズが特徴のようだ。







続いてクーリーととも「強力なフォワード陣」として紹介されたのが、キャム・レイノルズ（マルーシBC）とタイラー・キャバノー（バフチェシェヒル・コレジ）。NBAやヨーロッパ諸国での経験がある2人は、ともにアメリカ代表としてワールドカップ予選に出場しており、レイノルズは2021年、キャバノーは2022年にプレーしている。2人と並んで紹介されたクーリーは「日本でプロとしてプレーしている」とも触れられていた。

最後に「インサイドを固める2人」として紹介されたのが、オーガストとロバート・ベイカー2世（ニュージーランド・ブレイカーズ）だ。ベイカー2世は2023－24シーズンに秋田ノーザンハピネッツでプレーした経験もあり、「FIBAアメリカップ2025」予選にも出場し、平均8.5得点、9.0リバウンド、4.0ブロックを記録している。

多様なメンバーが名を連ねたアメリカ代表は、目標とする優勝を果たすことができるのか。注目の大会初戦バハマ代表戦は、日本時間24日の朝6時40分ティップオフ予定だ。

【動画】「FIBAアメリカップ2025」アメリカ代表紹介映像！