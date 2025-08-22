ディズニー・アニメーション映画『ピーター・パン』をモチーフにしたトラベルアイテムが揃う新コレクション「PETER PAN TRAVEL」がディズニーストアに登場！

「ピーター・パン」と「ウェンディ」たちがロンドンの夜空を飛ぶシーンやウェンディたちの部屋の壁紙をイメージしたスーツケースや収納ポーチ、ネックピローなどが展開されます☆

スケジュール：

先行販売：2025年8月26日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年8月29日（金）販売店舗：全国のディズニーストア店舗

ディズニーストアから、行楽シーズンにぴったりな『ピーター・パン』モチーフのトラベルグッズが揃う新コレクション「PETER PAN TRAVEL」が登場。

「ピーター・パン」と「ウェンディ」たちがロンドンの夜空を飛ぶシーンやウェンディたちの部屋の壁紙をイメージした柄を使用した、物語の世界観を心ゆくまで楽しめるコレクションです。

ラインナップは、夜空のようなネイビーカラーをベースに、ロンドンの時計台をあしらったスーツケースや、総柄デザインが目を引く大容量のボストンバッグ、ハンギングポーチやヘアアイロン用ポーチなど、デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグやポーチを展開。

さらに、歯ブラシセットや液体類の持ち運びに便利なボトルとケースなど、旅先で活躍するトラベルセットも揃います。

また、「マイケル」の”テディベア”をモチーフにしたぬいぐるみとしても楽しめるネックピローは、遊び心いっぱいのデザインに。

スーツケースのキャリーバーなどに取り付け可能で、旅のお供にぴったりです☆

ティンカー・ベル スーツケース(S) PETER PAN TRAVEL

価格：22,000円 (税込)

サイズ：約高さ54.5×幅36×奥行き24cm

持ち手(各)(スーツケース上部から持ち手のトップ長さ) 約3.7cm

キャリーバーを伸ばした状態(スーツケース下部からキャリーバーのトップ長さ) 約105cm

「ティンカー・ベル」がアクセントになった、時計台の文字盤をプリントしたスーツケース。

レザー調素材のベルト飾りとアンティークゴールドのビスが高級感を演出しています。

「ピーター・パン」と一緒に「ウェンディ」たちがロンドンの夜空を飛ぶ、あの名シーンを彷彿とさせるトラベルグッズです。

ピーター・パン ネックピロー 2WAY PETER PAN TRAVEL

価格：4,400円 (税込)

サイズ：収納時 約高さ約30×幅28×奥行き26cm／ループ 約長さ9cm

ネックピロー時 約縦29×横32×厚み10cm

『ピーター・パン』から、可愛く持ち歩けるネックピロー。

「マイケル」が持ち歩いている時のくたっとした脱力感もしっかり再現されています。

背中側のファスナーを開けて中のビーズを移動させ、生地をくるりとひっくり返すと、ネックピローに変化。

空を飛ぶキャラクターがプリントされた生地は、なめらかな肌触りです。

ピーター・パン 衣類圧縮収納ポーチ(M) PETER PAN TRAVEL

価格：2,200円 (税込)

サイズ：最小 約縦21×横35×厚み8cm／最大 約縦21×横35×厚み23cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約3cm

「ピーター・パン」やダーリング家の三姉弟たちがロンドンの空を飛ぶ、作中シーンをイメージした、ファスナーを閉めるだけで衣類が圧縮できるポーチ。

時計台の文字盤にシルエットが浮かぶ、ファンタジーあふれるデザインです。

薄手の半袖Tシャツ(レディースMサイズ)が約10枚、長袖トレーナー(レディースMサイズ)なら約3枚が入れられます。

ピーター・パン 衣類圧縮収納ポーチ(S) PETER PAN TRAVEL

価格：2,000円 (税込)

サイズ：最小 約縦18×横30×厚み10cm／最大 約縦18×横30×厚み20cm

持ち手(ポーチ側面から持ち手のトップ長さ) 約3cm

星々がきらめく夜空を背景に、ファンタジーあふれる光景が広がる、衣類が圧縮できるポーチのSサイズ。

下着を収納しても外から見えないのが嬉しいポイント。

かさばる衣類がコンパクトに収納できるので、旅行時のパッキングに大活躍すること請け合いです。

ピーター・パン ボストンバッグ PETER PAN TRAVEL

価格：4,900円 (税込)

サイズ：約高さ36×幅47×奥行き22cm

ショルダー部分 約68〜130cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約11cm

『ピーター・パン』のおしゃれなデザインを使用した、総柄のボストンバッグ。

持ち手のほかにショルダーストラップも付いているので、ハンズフリーになることができて便利です。

背面にはスーツケースのキャリーバー通しがあり、お手持ちのスーツケースとあわせて使うときも楽に移動ができます。

ピーター・パン 巾着 セット PETER PAN TRAVEL

価格：2,000円 (税込)

サイズ：大 約縦38×横30×厚み0.5cm／小 約縦23×横19×厚み0.5cm

両面で異なるデザインを楽しめる大小の巾着2枚セット。

大きいサイズは「ティンカー・ベル」のワンポイントと、時計台の文字盤にキャラクターシルエットが浮かぶデザイン。

小さいサイズは、ロンドンの空を飛ぶキャラクターの総柄と、「ウェンディ」の部屋をイメージした壁紙風のストライプ柄になっており「ピーター・パン」の影が作品の世界観を感じさせます。

ピーター・パン ボトル・ケース セット ポーチ入り PETER PAN TRAVEL

価格：2,200円 (税込)

サイズ：ポーチ 約高さ11×幅15.5×奥行き4.5cm

星形のファスナーチャームがアクセントになった、ロンドンの夜空をイメージした素敵な色合いのポーチつきトラベルセット。

ポーチの中には、それぞれキャラクターイラストがプリントされたボトル容器とクリームケースがすっきり収納されています。

ベーシックなミニボトルのほか、ポンプやスプレータイプのボトルも揃う便利なセットです。

ピーター・パン アイマスク 巾着入り PETER PAN TRAVEL

価格：2,200円 (税込)

サイズ：アイマスク 約縦11×横21×厚み3cm

巾着 約縦15×横13cm

快適な移動をするために備えておきたい、巾着付きのアイマスク。

ふかふか、ソフトな肌当たりで使い心地も抜群です。

持ち運びに便利な、お揃い柄の巾着が付いています。

ピーター・パン 歯ブラシ セット ポーチ入り PETER PAN TRAVEL

価格：2,800円 (税込)

サイズ：ポーチ 約縦10.5×横21.5×厚み2cm

歯ブラシ 約長さ17.5×幅1.3×厚み2.2cm

歯みがき粉 約縦8.5×横2×厚み1.3cm

ミラー 約直径7×厚み0.6cm

旅先ではもちろん、学校や会社などデイリーシーンにもおすすめな歯ブラシセット。

夜空色の生地とクリア素材を組み合わせたポーチには「ティンカー・ベル」のイラストとロゴを配置。

丸形のミラーは時計台の文字盤をモチーフにしたデザインになっているほか、歯ブラシにも作品名ロゴと「ティンカー・ベル」のシルエットがプリントされています。

ティンカー・ベル ラゲッジタグ PETER PAN TRAVEL

価格：2,900円 (税込)

サイズ：約縦11×横10.5×厚み0.7cm

ストラップ 約長さ18cm

ストラップまでラメぎっしり、グリッター仕様のラゲッジタグにキャラクターのダイカットモチーフを配置した「ティンカー・ベル」のラゲッジタグ。

きらきらと金の粉をまきながら宙を舞う美しい妖精「ティンカー・ベル」らしさが詰まったデザインです。

裏面にはファンタジーあふれるイラストを使用した、名前や住所を記入できる用紙が付いています。

ピーター・パン ポーチ ハンギング PETER PAN TRAVEL

価格：3,900円 (税込)

サイズ：約高さ17×幅23×奥行き10cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

吊り下げ時 全長約43cm

フラップに作品名ロゴとティンカー・ベルのシルエットをプリントした、ハンガーフック付きのポーチ。

内側のメイン収納は、ロンドンの空を飛ぶキャラクターが描かれた総柄プリントです。

フラップの裏面は「ウェンディ」の部屋をイメージした壁紙風のストライプ柄で、「ピーター・パン」の影が作品の世界観を感じさせます。

ピーター・パンと一緒に冒険へ出かけるような、わくわくが詰まったコレクション。

ディズニーストアにて2025年8月26日より順次販売が開始される『ピーター・パン』コレクション「PETER PAN TRAVEL」の紹介でした☆

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

