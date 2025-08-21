「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフ漫画を原作にしたテレビアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」。

そのアニメPVが8月21日に公開され、オープニング主題歌をアーティストのMega Shinnosukeさんが担当することも発表されました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ PVで描かれる“昼メシの時間”

PVでは、野原ひろし役の森川智之さんによる「野原ひろし、35歳、彼ももちろん昼メシを喰う！」という印象的なナレーションからスタート。

映像の中では、昼食を前に頬を赤らめワクワクしながら丼ぶりのフタを開けるひろしの姿や、思わずお腹が鳴りそうな料理の数々が描かれています。

最後は「クレヨンしんちゃん」でおなじみのセリフ「みれば〜」で締めくくられ、作品の世界観をしっかりと感じさせる仕上がりになっています。

■ 主題歌は書き下ろし新曲「ごはん食べヨ」

主題歌「ごはん食べヨ」は本作のために書き下ろされた新曲。

小さい頃から「クレヨンしんちゃん」が大好きだったというMega Shinnosukeさんは、「まさかの僕しんのすけが主題歌！」と喜びのコメントを寄せています。

「気楽にいこうねという歌詞の通り何かを食べてエネルギーを得てますますに生きていきたい」という想いが込められた楽曲で、明るく楽しい雰囲気を作品に添えてくれそうです。

■ 10月3日にBS朝日で放送スタート

「野原ひろし 昼メシの流儀」は、父・野原ひろしの“昼メシ”をテーマにした漫画をアニメ化した作品で、2025年10月3日にBS朝日で放送スタート。

DLEの「オルタナティブ・アニメ事業」第1弾として制作され、アニメーションには同社ならではのノウハウが活かされています。

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025082103.html