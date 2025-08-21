復帰後初となる5回を投げ切れるかに注目

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間21日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地クアーズフィールドでのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場することが発表された。これがメジャー通算1000試合目。勝利となれば2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、以来742日ぶりとなる。

前回登板の13日（同14日）のエンゼルス戦では4回1/3で4失点だった。ロッキーズ戦での登板は2021年以来、通算2度目。標高が高いため打球が飛びやすい“打者天国”クアーズフィールドでは初のマウンドとなる。

19日（同20日）のカード第2戦では右翼のロッキーズブルペンへ6試合ぶりとなる44号ソロをマーク。16日（同17日）のパドレス戦から4試合連続安打となっている。

また、登板翌日の21日（同22日）のカード最終戦は休養日になるとロバーツ監督が説明している。大谷は「父親リスト」に入って4月に2試合欠場した以外は、全試合に出場してきた。

ドジャースはベッツがスタメンから外れ、「2番・捕手」にスミスが入った。相手先発は右腕ゴードンで、「6番・左翼」で左打者のコンフォートを起用した。

〇ドジャース

1（指）大谷

2（捕）スミス

3（一）フリーマン

4（右）T・ヘルナンデス

5（中）パヘス

6（左）コンフォート

7（二）フリーランド

8（遊）ロハス

9（三）ケネディ

（投）大谷（Full-Count編集部）