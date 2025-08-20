

TWICE

ガールズグループTWICEが20日、6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』から収録曲「Like 1」の先行配信とAnimation Movieを公開した。

【動画】公開されたTWICE「Like 1」Animation Movie

「Like 1」はONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を手掛け、TWICEメンバーのジヒョが作詞をした楽曲。作詞を手掛けたジヒョは「私達はONE OK ROCKさんの⾳楽が⼤好きです。今回のアルバムは私がディレクションを担当しています。ロックやバンドテイストを作品のテーマにしていて、ONE OK ROCKさんに楽曲を提供してもらえたら素敵だなと思っていた中、快く快諾してくださって、今回このようなコラボレーションが実現して本当にうれしかったです。」と語った。

「Like 1」は疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、"いつかは訪れる別れ"と、"心の中で生き続ける美しい瞬間"を歌った楽曲。限りある時間と永久の時間の対比を、エモーショナルな描写で描いた美しい楽曲。音源先行配信に合わせて公開された「Like 1」Animation Movieでは、幼い頃から一緒に歩んできたイマジナリーフレンドとの別れを描いた内容となっていて、楽曲の持つ世界観を表現。

そんなTWICEは先日大阪・京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる、『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』をスタートさせた。2日間で約10万人の観客を魅了した本公演では「Like 1」も披露している。

残すは、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（8月23、24日）、福岡・みずほPayPayドーム福岡（8月30、31日）東京・東京ドーム（9月16、17日）で怒涛の日本公演を巡る。【TWICE JAPAN 6thALBUM『ENEMY』】TWICE「Like 1」配信中https://twicejapan.lnk.to/Like1