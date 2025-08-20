相葉雅紀出演ドラマ『大追跡』第7話の場面写真＆あらすじ公開！大森南朋＆松下奈緒の娘が通う中学で事件が

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■相葉雅紀演じる名波の伯父にして現内閣官房長官・久世俊介役の佐藤浩市からコメントも到着！

大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（毎週水曜 21時～）の第7話が8月20日に放送される。第7話のあらすじとシーン写真も公開された。

第7話では、伊垣（大森南朋）と遥（松下奈緒）の娘、美里（今濱夕輝乃）の中学の数学教師・町沢（マギー）が、学校のプールで遺体となって発見。体には無数のあざがあり、暴行を受けたのち、ビルからプールへ転落した可能性も浮上する。

自主的に繁華街で夜回りをしていた町沢だったが、生徒からの評判は芳しくなく、逆に反社会勢力と関わりがあるとの噂が…。さらには違法薬物の横流しをしていたという証言まで飛び出す。

町沢が出入りしていた怪しげな店を突き止めた名波（相葉雅紀）と伊垣はそこで半グレ集団のリーダー格・海堀（深水元基）と出会う。

SNS上には海堀とその手下たちに対して、町沢が土下座している動画まで流出。はたして熱血教師に隠された裏の顔とは？

■現内閣官房長官・久世俊介役の佐藤浩市からコメント到着

そして第7話放送を前に、久世俊介役の佐藤浩市からコメントが到着。久世は相葉演じる名波の伯父にして元警察庁長官、現在は内閣官房長官を務め、SSBCの創設者でもある人物だ。

佐藤は今作について、「SSBCの捜査自体はそこまで派手ではないが、ドラマの流れもよく、捜査の核の部分含めエモーショナル部分が伝わっていると思います」とコメント。

「ドラマや映画というのはどうしても出演者全員の背景などを語ることは難しいですが、このドラマは、皆さんが個性を出していて、それがドラマ自体のグルーヴ感を作っていることが強いなと思います」と、福田靖脚本ならではのキャラクター描写についても語った。

佐藤にとって遠藤憲一、光石研といった“盟友”との共演も、今作にかける思いを強くしている要素のひとつ。

「みんな20代の頃から知っている俳優であり、60代半ばになってこのように現場で会えるのが“この仕事”の妙。これが成立するのが“もの作りの現場”のいいところなので、今回出演している若手の皆さまにもこういうことを経験してほしいなと思います」と佐藤。

「ふたりとも仕事場での居住まいが変わらず、現場好きというところも変わっていない。この歳になると、現場に同年代がいるというのも、やはりうれしいし、ほっとするものなんですよね（笑）。僕らみたいな年代のチームと、若いメンバーのチームが釣り合い、その関係性のなかで、笑いも悲しみも怒りも出てくる――そういう風なドラマになってくれると面白いと思っています」と、今後への期待も寄せた。

■第7話あらすじ

今日は伊垣修二（大森南朋）が娘の美里（今濱夕輝乃）と会える日。かき氷を食べに出かけようとしているそのとき、伊垣と青柳遥（松下奈緒）のスマホに、同時に遺体発見の一報が入る。事件現場はなんと美里が通う中学校。遺体の身元はこの学校の数学教師の町沢圭一（マギー）で、体には無数の殴られたようなあざができていた。

防犯カメラ映像を確認したところ、町沢はプールに隣接する雑居ビルの上層階から転落し、プールに落下した模様。案の定、ビルのフロアや非常階段から血痕、そして町沢のものと見られるスマホが見つかり、中学校付近の防犯カメラ映像とともにSSBC強行犯係が解析を開始する。

事件当夜、現場付近に2時間ほど停車する怪しいワンボックスカーが発見されるなか、町沢のスマホの復元も完了。自主的に繁華街を夜回りし、中高生を厳しく指導するほどの熱血教師だった町沢の電話帳には指導した生徒の電話番号がなんと1,000件以上も登録されていた。

偶然そのなかに、美里の番号を発見した伊垣と遥は動揺。美里に事情を聞こうとするも、捜査と私情が激しく入り混じるふたりを名波凛太郎（相葉雅紀）は必死にたしなめつつ、美里に経緯を聞く。

すると、美里からは町沢が「ヤバい連中に関わってるという噂があった」という証言が。その後の捜査で、町沢には違法薬物の横流しをしていたという証言まで飛び出す。

その矢先、名波が確認していた渋谷の防犯カメラ映像に町沢の姿を発見。町沢が入っていった怪しげな店を訪れた伊垣と名波は、そこで騒ぐ半グレ集団と遭遇する。

その集団のリーダー格である海堀真矢（深水元基）とその手下たちに対して、町沢が土下座をしていたことが判明する。

