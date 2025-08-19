ＲＩＺＩＮは１９日、都内で「ＲＩＺＩＮ ＷＯＲＬＤ ＧＰ２０２５フライ級トーナメント」２ｎｄラウンドの組み合わせ総選挙を開催した。先月２７日の「超ＲＩＺＩＮ．４」（さいたまスーパーアリーナ）で行われた１回戦を突破した５選手の中から、ファンと有識者の投票によって、扇久保博正（３８）ＶＳアリベク・ガジャマトフ（２４）＝ダゲスタン共和国＝と、元谷友貴（３５）ＶＳ神龍誠（２５）の組み合わせが決定。落選した伊藤裕樹（２８）は、無念のリザーブに決まった。

５人の候補者は、冒頭にそれぞれの思いを演説。その後、見たいカードとして１回目の投票で、扇久保ＶＳファジャマトフ戦が決まり、２回目の投票で元谷ＶＳ神龍のカードが決まった。落選が決まった伊藤は、１回戦で難敵エンカジムーロ・ズールー（南アフリカ）に判定勝ちしていたにもかかわらず、戦わずして“敗退”が決まるという前代未聞の残酷な結末となった。

伊藤は「ちょっと、正直、頭が真っ白です。自分の地元名古屋で、準決勝で試合をしたいと思っていたが…」と無念の涙。「こうしてリザーバーに回ったが、チャンスがなくなったわけではない。少しの可能性があれば言い。投票してくれた人のおかげでここまで立てたことには感謝。僕が落ちてＲＩＺＩＮが悪いだの、有識者が悪いだの言うのは辞めましょう。僕のことが嫌いでも、ＲＩＺＩＮのことは嫌いにならないでください」と最後まで気丈に振る舞い、笑いを誘った。

今回のトーナメントは出場者が当初の８人から１０人に追加されたため、１回戦の勝者５人のうち１人はファン＆有識者投票によってリザーブ扱いとなるため、準決勝に進めない可能性があるという異例のレギュレーションで開催された。９月２８日の「ＲＩＺＩＮ．５１」（愛知・ＩＧアリーナ）に準決勝、大みそかに決勝が行われる予定で、優勝者は堀口恭司の返上により空位となったＲＩＺＩＮフライ級王者に決まるほか、優勝賞金２０００万円が贈呈される。