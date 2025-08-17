＜義母の嫌がらせ？＞義実家から送られてきた段ボール。中身は夫と元カノの思い出の品【第1話まんが】
私（ヒナ）は、夫のタクマと2歳の息子アオトとの3人家族。専業主婦の私の毎日は、走り回るアオトを追いかけたり、一緒に電車を眺めたり……。なかなか自分の時間は取れませんが、たまに実家に遊びに行って気分転換もしながら、それなりに子育てを満喫しています。義両親は車で2時間ほどの場所に住んでいます。このたび義姉家族が同居をすることになったんだとか。義実家をリフォームするべく、いろいろ片付けているようだと聞いていたのですが……？
義両親もその近所に住む義姉家族も、とても優しい人たちです。けれど私としては義実家に行くのはやっぱり気を遣います。義姉家族が同居するなら夫も気軽に行こうとは思わなくなるだろうし、義両親の老後のことを考えても安心です。
義母はたまに私たちに食べ物や子ども服などを送ってくれます。いつも事前に連絡をくれて、伝票の宛先が私やアオトになっています。けれど今回はなんの連絡もなく、伝票にはタクマの名前が書いてありました。私が荷物を開けてみると……。
義実家はわが家から車で2時間もかかり、新幹線で移動するような距離です。義母からは私やアオト宛てに定期的に荷物が届きます。義母なりに私たち家族を気に掛けてくれているのだなと思い、その愛情をありがたく受け取っていました。
それなのに今回なんの連絡もなく届いた段ボールの中身は、なんと夫の元カノとの思い出の品々。アルバムやプリクラ、CD、プレゼントされた手袋やマフラー……。写真にはまだ高校生くらいの若い夫が、同じくらいの年頃の女の子とツーショットで写っています。
こんなの嫌がらせ以外の何ものでもありません！ 私は腹が立って仕方ありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
