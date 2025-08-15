はんにゃ川島の元妻・菜月さん、35歳で“空っぽな自分”変える決意 息子と一緒に学び「手話を覚えてみることに」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良（43）の元妻でタレントの川島菜月さんが、15日までに自身のブログを更新し、“空っぽな自分”を変えるべく新たな挑戦を始めたことを明かした。きっかけは、5歳の息子がひらがな学習を始めたことだった。
【写真】笑顔でポスターを指差す5歳の息子のショットを公開した菜月さん
菜月さんはブログで「子供に『勉強頑張れ』って言ってるわりに自分ができていないことに気づき」と振り返り、「人は何歳になってもお勉強ができるのに私はなんの教養もない…」「このままからっぽな人間になってただただ歳をとるなんて…そんな自分はいやだ！！！！！」と強い決意を表明。息子に“ひらがな”を教えるのに合わせ、「手話を覚えてみることにしたよっ」と報告した。
投稿では、ひらがな・カタカナ・指文字がセットになった学習ポスターをトイレの壁に貼り、嬉しそうに指差す息子の写真も公開。「俺様…喜んでたわー！！！！！！！」と満足げに記した。さらに「私が手話を覚えるのと俺様がひらがなを覚えるのどっちが早いかな？」と楽しげにつづり、最後はグラスを手にしたリラックスショットで締めくくった。
この投稿には「子育てしながら何かを身につけようとする姿が素敵」「新しいことにチャレンジするなっちゃん素敵！」「息子くんもなっちゃんもファイトだ！」など、励ましのコメントが多数寄せられている。
2015年2月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、今月22日に離婚を発表している。
