暑くてオシャレ無理！→【ニトリのN+】で解決！「接触冷感ウェア」

蒸されるような暑さを前に、ついついオシャレは二の次になりがち。そんな悩みを解決してくれるのは【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】の接触冷感ウェアかも！ 今回は、長引く夏のオシャレの救世主になってくれそうな接触冷感素材のワンピースやトップスを、N+からピックアップ。快適さもオシャレも妥協しない、おすすめアイテムをお届けします。

さらりと1枚で着映えが叶うリラクシーなワンピース

【N+】「接触冷感レーヨンワンピースレギュラー丈」\2,190（税込・値下げ価格）

接触冷感性のある軽やかなレーヨン素材を用いた、リラックス感のあるワンピース。たっぷりと余白のあるシルエットはさらっと1枚で着て着映えを狙えるだけでなく、ボディラインをナチュラルにカバーしてくれそうなのが魅力です。首元は小さめに開いたスキッパーネックを採用。顔まわりに抜け感を出しやすく、アクセサリーも映えるはず。

ふんわりボリューム袖が華やかさを添えるブラウス

【N+】「接触冷感袖ボリュームブラウス」\2,792（税込・値下げ価格）

ギャザーをふんだんに入れてボリューム感を出した袖のシルエットが、ワンツーコーデに華やかさをプラスするブラウス。チュニック丈程度の着丈があり、腰まわりをふんわりとカバーしてくれそう。透け感のある薄手の接触冷感素材が使用されているため、汗ばむ夏にも涼しげな印象を損ねず、タックインしてもゴワつきにくそうなのが嬉しいポイントです。

爽やかなリーフ柄が夏に映える5分袖Tシャツ

【N+】「接触冷感綿スラブリーフ柄プルオーバー」\1,990（税込）

綿100%の接触冷感素材と爽やかなリーフ柄が夏コーデの主役にぴったりなプルオーバー。横へ開きすぎないボートネックが首元をすっきりと見せつつ、肌感もセーブしやすい一着です。タックインせずともキマる長すぎない着丈は、パンツとの手軽なワンツーでサマ見えコーデを完成させてくれそう。柄は同系色で統一されているので、柄物・色物初心者にもおすすめです。

スカートライクに穿けるエレガントな総柄スカーチョ

【N+】「接触冷感プリントトラベルスカーチョ」\3,490（税込）

公式オンラインストアにて「吸水速乾性と接触冷感で真夏に快適に過ごせるスカーチョ」と紹介されているこちらのアイテム。しなやかな落ち感のある素材をたっぷり使用することで、ミドル丈のスカートのように穿けるゆとりのあるシルエットを実現しています。総柄プリントも上品で、シンプル & カジュアルに着地しがちな夏コーデをグッとエレガントに格上げしてくれそうです。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ