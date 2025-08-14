『カラオケ行こ！』アニメオリジナルエピソード放送決定 カラオケ大会のその後が描かれる
TOKYO MXほかにて放送中のテレビアニメ『カラオケ行こ！』（毎週木曜 後10：30）第5話にてアニメオリジナルエピソードが放送されることが決定した。カラオケ大会のその後が描かれる。
【画像】和山やま原作アニメを語る！出演声優・堀江瞬と岡本信彦によるトークイベント
本作は、和山やま氏が手がける漫画『カラオケ行こ!』が原作、原作漫画は全1巻とコンパクトなストーリーながら、合唱部の部長を務める中学生の聡実と、歌ウマになりたいヤクザの若頭・狂児のシュールな掛け合いを軸に、2人を中心とした濃厚な人間模様が描かれる、シリーズ累計145万部を超える人気作。
なお、次週21日からは同じく和山氏原作のテレビアニメ『夢中さ、きみに。』全5話が放送開始。『カラオケ行こ！』第5話は、9月25日から放送が再開される。
また、『カラオケ行こ！』と『夢中さ、きみに。』のBlu-ray＆DVD BOXの発売が決定した。原作・和山氏描き下ろし複製色紙や豪華キャストが登壇するイベントチケット優先販売申込券が付属するBlu-ray＆DVD BOXが12月24日にそれぞれ発売。
発売を記念して、キャスト登壇でのトークイベントがアニメイト池袋本店にて開催決定した。堀江瞬(『カラオケ行こ！』岡聡実役)、岡本信彦が登壇予定となっている。さらに同時購入キャンペーンも開催決定。キャンペーン期間中に、対象店舗にてそれぞれのBlu-ray／DVD BOXを1点購入すると、先着で「アニメ描き下ろしイラスト使用ミニクリアポーチセット」が発売日に数量限定でプレゼントされる。
