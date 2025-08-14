ケアネットがＳ高カイ気配、ＥＱＴグループによるＴＯＢ価格１１３０円にサヤ寄せ ケアネットがＳ高カイ気配、ＥＱＴグループによるＴＯＢ価格１１３０円にサヤ寄せ

ケアネット<2150.T>がストップ高の９１７円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後、スウェーデンに本拠を置く投資ファンドＥＱＴグループのＣｕｒｉｅ １（東京都港区）によるＴＯＢを発表しており、ＴＯＢ価格の１１３０円にサヤ寄せする格好となっている。



ＴＯＢは完全子会社化を目指したもので、ケアネットは非公開化のうえＥＱＴグループの支援のもとで企業価値の最大化を図る。買い付け予定数は４１９１万３４６８株（下限２７１７万７８００株、上限設定なし）で、買付期間は８月１４日から９月２９日まで。ＴＯＢ成立後、ケアネット株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を８月１３日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、ケアネットは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



出所：MINKABU PRESS