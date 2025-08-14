『アメトーーク！』8年ぶり“仮面ライダー芸人”開催！局の垣根を越え参戦のアナウンサーも

8月14日（木）の『アメトーーク！』では、「仮面ライダー芸人」が放送される。

2017年以来、8年ぶりとなる「仮面ライダー芸人」を開催。

塚地武雅（ドランクドラゴン）、石井（さや香）、宮下兼史鷹（宮下草薙）、オジンオズボーン篠宮暁、新行市佳、JP、新井義幸（はりけ〜んず）、しいはしジャスタウェイら『仮面ライダー』ファンが集結し、熱いライダー愛をぶちまける。

MC側ゲストには、同じく仮面ライダーシリーズの大ファン・土田晃之と、『仮面ライダードライブ』（2014〜2015年）でヒロインを務めた内田理央が登場する。すると芸人たちは、「出てる側の人だ！」とのっけから大興奮。

また、局の垣根を越えて参戦するニッポン放送のアナウンサー・新行を前に、土田は「あの人はガチ中のガチです！」と、共演した際に驚かされたというエピソードを披露する。

「令和のライダーは、こうなってる!!」では、過去3回でまったく触れていなかった令和ライダーを一気見せ。

主人公がお笑い芸人という設定の『仮面ライダーゼロワン』（2019〜2020年）について、篠宮が涙をのんだという切ないエピソードを披露する。

さらに、SNSのトレンドを埋め尽くすほど人気を博した敵・腹筋崩壊太郎（なかやまきんに君）の映像にはスタジオ中が大爆笑。

また、新行が「バディものを語るなら外せない！」と力説する『仮面ライダードライブ』に出演した内田を絶賛すると、しいはしが当時のお宝アイテムを取り出して…。

ほか、宮下が現在放送中の『仮面ライダーガヴ』と『仮面ライダークウガ』（2000〜2001年）には共通点があると力説するなど、令和ライダーと平成＆昭和ライダーの比較や、ライダー好きだからこそ知る撮影秘話なども続々登場。

さらに、塚地が思わずウルウル…50周年記念作品『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021年）の昭和世代が涙したエモすぎる映像も。

そしてラストには、まさかのサプライズが…！