【PEANUTS】discord Yohji Yamamotoのコラボバッグのスヌーピーやウッドストックがかわいい！
スヌーピーやウッドストック、ピーナッツ・ギャングを用いた、discord Yohji Yamamotoの特別な「CLASP POUCH」と「INFINITE」が、8月13日（水）、discord Yohji Yamamoto 阪急うめだ本店に登場する。
＞＞＞discord Yohji Yamamoto「CLASP POUCH」「INFINITE」をチェック！（写真5点）
『ピーナッツ』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんな『PEANUTS』の世界を、discord Yohji Yamamotoならではのアプローチで表現した「CLASP POUCH」と「INFINITE」は、阪急うめだ本店で行われているイベント『うめだスヌーピーフェスティバル』にてお楽しみいただけるコレクション。
『うめだスヌーピーフェスティバル』は、8月13日（水）から26日（火）まで阪急うめだ本店で開催されるイベント。お花やフルーツをモチーフにしたスヌーピーと仲間たちのオリジナルデザインの阪急限定グッズが約80ブランドから登場する。
discord Yohji Yamamotoに登場するスヌーピーとウッドストックを繊細なデボス加工で施した「CLASP POUCH」は、discord Yohji Yamamotoの定番アイテムである「CLASP SHOULDER」を一回り大きくしたサイズ。クラシカルな口金に、取り外し可能なショルダーストラップを備え、手持ちでも肩掛けでもスタイルに合わせた持ち方が可能。必要最低限の持ち物を美しく収める、コンパクトで洗練されたサイズ感。「HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS」のロゴがさりげない遊び心を添えている。
また、ボディ全体に「ピーナッツ」コミックのコマを刺繍で立体的に表現した「INFINITE」は、黒のキャンバス地に、同色で浮かび上がる細やかなディテールでdiscord Yohji Yamamotoらしさを表現。特徴的なハンドルはドットボタン仕様で、組み換えによって3通りに変化。トート、ショルダー、ハンドバッグと、用途やスタイルに合わせた持ち方を楽しめる「INFINITE」は、洗練と機能性を兼ね備えている。
シックなデザインにスヌーピーたちがかわいいバッグをお楽しみあれ。
※スヌーピーコラボデザインはPeanuts Worldwide LLCと株式会社阪急阪神百貨店との契約に基づき、提供いたします。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
＞＞＞discord Yohji Yamamoto「CLASP POUCH」「INFINITE」をチェック！（写真5点）
『ピーナッツ』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
『うめだスヌーピーフェスティバル』は、8月13日（水）から26日（火）まで阪急うめだ本店で開催されるイベント。お花やフルーツをモチーフにしたスヌーピーと仲間たちのオリジナルデザインの阪急限定グッズが約80ブランドから登場する。
discord Yohji Yamamotoに登場するスヌーピーとウッドストックを繊細なデボス加工で施した「CLASP POUCH」は、discord Yohji Yamamotoの定番アイテムである「CLASP SHOULDER」を一回り大きくしたサイズ。クラシカルな口金に、取り外し可能なショルダーストラップを備え、手持ちでも肩掛けでもスタイルに合わせた持ち方が可能。必要最低限の持ち物を美しく収める、コンパクトで洗練されたサイズ感。「HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS」のロゴがさりげない遊び心を添えている。
また、ボディ全体に「ピーナッツ」コミックのコマを刺繍で立体的に表現した「INFINITE」は、黒のキャンバス地に、同色で浮かび上がる細やかなディテールでdiscord Yohji Yamamotoらしさを表現。特徴的なハンドルはドットボタン仕様で、組み換えによって3通りに変化。トート、ショルダー、ハンドバッグと、用途やスタイルに合わせた持ち方を楽しめる「INFINITE」は、洗練と機能性を兼ね備えている。
シックなデザインにスヌーピーたちがかわいいバッグをお楽しみあれ。
※スヌーピーコラボデザインはPeanuts Worldwide LLCと株式会社阪急阪神百貨店との契約に基づき、提供いたします。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC