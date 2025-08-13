【グローバルワークのトップス】が最強！「着るだけで涼しい」「体型カバーも狙える」

記録的な猛暑となっている今年の夏。少しでも涼しく過ごしたいなら、機能性トップスが頼りになるかも。今回は【グローバルワーク】から、キシリトール加工を施した「猛暑対応のマルチ機能素材」（公式オンラインストアより）で作られているトップスをご紹介。「着るだけで涼しい」「体型カバーも狙える」と、スタッフさんたちの間でも大注目されています。カラバリも豊富なので、イロチ買いもおすすめ。

1度着たら手放せないかも！ 猛暑を乗り越える救世主トップス

【グローバルワーク】「ひんやり涼しい / フローズンT袖フレアプルオーバー」\2,393（税込・セール価格）

接触冷感・吸水速乾・遮熱・イージーケア・アンチピリングといった、たくさんの機能性が備わっているのが特徴。キシリトール加工が施されているトップスは、「汗を吸収すると吸熱特性で冷感を得られ、風を受けると冷風を感じられます」（公式オンラインストアより）とのこと。「着るだけで涼しい！」とグローバルワークのスタッフなのはさんもイチオシ。暑い夏も快適におしゃれを楽しめそうです。

体型カバーも狙える！ オフィスシーンにぴったりのキレイめコーデ

シアーチュールを重ねたフレア袖がフェミニンなムードを演出。シンプルなワンツーコーデも華やかな印象に仕上がります。ワイドパンツやパンプスを合わせてキレイめにまとめれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。cossyさんが「長すぎない着丈で体型カバーにも」とコメントしているように、自信を持っておしゃれを楽しめそうです。

ボーダー柄で爽やかに！ 夏のお手本カジュアルコーデ

全6色とカラバリも豊富。「ひんやりとした着心地が夏にピッタリ」とコメントしているウチジマさんは、ボーダー柄をチョイス。ネイビーブルーのワイドデニムを合わせれば、爽やかで涼しげな夏コーデが完成。公式オンラインストアによると「脇下にはマチがあるので、腕を上げたときにも下着が見えにくく安心です」とのこと。細部までこだわった優秀アイテムと言えそうです。

スタイルアップを狙えるオールブラックコーデ

上下ブラック & Iラインシルエットのスカートを合わせれば、スタイルアップ効果絶大かも。ヒラヒラ揺れる袖が上品に華やぎ、単調になりがちなオールブラックコーデもグッと垢抜けた印象に。クールに決まるブラックなら、甘すぎるのが苦手なミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

