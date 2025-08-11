水量4000Lの「おうちプール」を出しましたが、水道代が心配です…週に2～3回水を換えるなら週1回「市民プール」に連れて行く方が安上がりでしょうか？
水量4000Lの家庭用プール、1回の水道代はいくら？
まずは、おうちプールの水量と水道料金から考えてみましょう。
ここでいう「水量4000L」は、2m×3m程度のビニールプールをイメージしています。子どもが数人入れるくらいの大きさです。
水道料金は地域によって多少異なります。東京都水道局では、1L当たりの単価を0.24円としているため今回はこの数字を参考に算出します。
4000Lの場合：4000L×0.24円＝960円（1回あたりの水道代）
となります。週2回水を入れ換えると、
960円×2日＝1920円／週
つまり、週2回水を取り換えると、1週間で1920円、1ヶ月（30日）で7680円ほどの水道代がかかる計算になります。
市民プールは週1回いくらかかる？
次に、市民プールの料金を見てみましょう。地域や施設によって差はありますが、おおむね次のような料金設定が一般的です。
表1
※筆者作成
仮に、大人1人＋子ども2人で市民プールに行ったとすると、
大人（600円）＋子ども（300円）×2＝1200円
週1回通うと、
1200円×4週＝4800円／月
となります。交通費やおやつ代などが加わると、実際は1回につき1500円程度かかるでしょう。
コスト以外の視点も考えてみよう
単純な金額比較だけでなく、家庭プールと市民プールにはそれぞれのメリット・デメリットがあります。
・準備が簡単で、好きなタイミングで遊べる
・小さな子どもを安心して遊ばせられる
・他人と接触しないので衛生面も安心
・頻繁に水を入れ換えると水道代が高くつく
・後片付けや水抜きが面倒
・直射日光や虫の問題がある
・ご近所への騒音配慮が必要な場合もある
・浴場や監視員がいるので安心
・思いっきり泳げて運動になる
・水道代や手間がかからない
・荷物の準備や移動が必要
・混雑していると遊びにくい
・小さな子どもには危険が多い場面もある
・施設によっては利用制限がある
おうちプールなら入り方によって節約も可能
もし水道代が気になるなら、水を換える頻度を少なくしても、方法によっては十分衛生を保てるケースもあります。
以下のような工夫で、汚れを防ぎ、水の使い回し期間を延ばすことができます。
・遊ぶ前に子どもの体や足を水で流す（汗や砂などを落とす）
・遊び終わったらプールにシートをかけて虫やゴミを防ぐ
・毎日塩素タブレットを使って除菌（子ども向け安全基準を満たす製品を選ぶ）
上記のような方法を活用すれば水の交換頻度を下げられ、水道代も抑えられるでしょう。
結論：家庭のライフスタイルに合わせて柔軟に選ぼう
単純にコストだけを比べると、頻繁に水を入れ換えるおうちプールは市民プールより高くつく可能性があります。
ただし、水の交換頻度をもう少し下げることで、市民プールとほぼ同じ、もしくはそれ以下の費用に抑えることも可能となるでしょう。
また、好きなタイミングで、プライベート空間で気軽に楽しめる「おうちプール」は、お子さんとの時間を大切にしたい家庭にとっては、コスパ以上の価値がある夏の遊び場です。
一方で、週末に市民プールで広い空間を思いっきり楽しむのも、子どもの運動不足の解消などに効果的です。
それぞれの家庭の使い方や優先順位に応じて、「節約」と「楽しさ」を両立できるバランスのいい選択をすることが大切です。
出典
東京都水道局 節水について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー