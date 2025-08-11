水量4000Lの「おうちプール」を出しましたが、水道代が心配です…週に2～3回水を換えるなら週1回「市民プール」に連れて行く方が安上がりでしょうか？

水量4000Lの家庭用プール、1回の水道代はいくら？

まずは、おうちプールの水量と水道料金から考えてみましょう。

ここでいう「水量4000L」は、2m×3m程度のビニールプールをイメージしています。子どもが数人入れるくらいの大きさです。

水道料金は地域によって多少異なります。東京都水道局では、1L当たりの単価を0.24円としているため今回はこの数字を参考に算出します。

4000Lの場合：4000L×0.24円＝960円（1回あたりの水道代）

となります。週2回水を入れ換えると、

960円×2日＝1920円／週

つまり、週2回水を取り換えると、1週間で1920円、1ヶ月（30日）で7680円ほどの水道代がかかる計算になります。



市民プールは週1回いくらかかる？

次に、市民プールの料金を見てみましょう。地域や施設によって差はありますが、おおむね次のような料金設定が一般的です。

表1

年齢区分 1回あたりの利用料（例） 小学生 以下 100～500円 中高生 300～600円 大人 500～800円

※筆者作成

仮に、大人1人＋子ども2人で市民プールに行ったとすると、

大人（600円）＋子ども（300円）×2＝1200円

週1回通うと、

1200円×4週＝4800円／月

となります。交通費やおやつ代などが加わると、実際は1回につき1500円程度かかるでしょう。



コスト以外の視点も考えてみよう

単純な金額比較だけでなく、家庭プールと市民プールにはそれぞれのメリット・デメリットがあります。

【おうちプールのメリット】 ・準備が簡単で、好きなタイミングで遊べる

・小さな子どもを安心して遊ばせられる

・他人と接触しないので衛生面も安心

【おうちプールのデメリット】 ・頻繁に水を入れ換えると水道代が高くつく

・後片付けや水抜きが面倒

・直射日光や虫の問題がある

・ご近所への騒音配慮が必要な場合もある

【市民プールのメリット】 ・浴場や監視員がいるので安心

・思いっきり泳げて運動になる

・水道代や手間がかからない

【市民プールのデメリット】 ・荷物の準備や移動が必要

・混雑していると遊びにくい

・小さな子どもには危険が多い場面もある

・施設によっては利用制限がある

おうちプールなら入り方によって節約も可能

もし水道代が気になるなら、水を換える頻度を少なくしても、方法によっては十分衛生を保てるケースもあります。

以下のような工夫で、汚れを防ぎ、水の使い回し期間を延ばすことができます。

上記のような方法を活用すれば水の交換頻度を下げられ、水道代も抑えられるでしょう。



結論：家庭のライフスタイルに合わせて柔軟に選ぼう

単純にコストだけを比べると、頻繁に水を入れ換えるおうちプールは市民プールより高くつく可能性があります。

ただし、水の交換頻度をもう少し下げることで、市民プールとほぼ同じ、もしくはそれ以下の費用に抑えることも可能となるでしょう。

また、好きなタイミングで、プライベート空間で気軽に楽しめる「おうちプール」は、お子さんとの時間を大切にしたい家庭にとっては、コスパ以上の価値がある夏の遊び場です。

一方で、週末に市民プールで広い空間を思いっきり楽しむのも、子どもの運動不足の解消などに効果的です。

それぞれの家庭の使い方や優先順位に応じて、「節約」と「楽しさ」を両立できるバランスのいい選択をすることが大切です。



