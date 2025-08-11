この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「【100均】コレ天才…‼︎セリアで今話題の収納グッズ・日用品etc….」で、YouTuberのshinoさんが登場。今回は100円ショップ・セリアの商品を中心に、購入した収納グッズや日用品の使い心地について熱く語った。



動画冒頭、shinoさんはサンタクロースになった夫からのサプライズプレゼント「蓄熱式湯たんぽ」への喜びも披露。その気遣いに「その気持ちがまず嬉しい」と感謝の言葉を述べた。また、自身が編集作業で足元の冷えを感じていたことを夫が覚えていてくれたエピソードも明かしている。



今回の本題は、セリアの収納グッズ紹介。「これが実に気持ちがいい」「これはなかなか使えそう」といったフレーズでリアルな使い心地や主婦ならではの視点からの評価を連発。おすすめ商品として「ファイルボックスに付けられる仕切り板」をピックアップし、「何を入れているファイルなのかが明確になって、すごく取り出しやすいし追加もしやすい」と語った。さらに、セロハンテープに油性ペンで簡易ラベリングをするオリジナルの整理術も披露。「これはねなかなかリバウンドしなさそうです」と、その活用効果に満足げだった。



小学生の娘さんも登場し、自ら選んだ引き出し収納「ヌーベ引き出し」や、お気に入りのピアスキャッチ、ミニ泡立て機の使い道についても和やかにコメント。冷え対策グッズやキッチンアイテムまで幅広くセリアアイテムを活用している生活感あふれるレビューが続いた。



年末に向けて仕事と育児の慌ただしさの中で、「今年はいろいろと変化がたくさんあって、チャレンジすることも多かった一年だったんですけど、とても楽しい一年になった」としみじみ。「やっぱりね気づいたのよ私、チャレンジすることが好きなんだなって。何かに取り組むこととかが好きで、来年も一生懸命、一つ一つの物事に楽しんでチャレンジして過ごしていこうかな」と決意を語った。



締めくくりでは、「しのずチャンネルではこんな感じで100均購入品紹介を中心に、収納だったりDIYだったり、その他主婦の日常をあげていきたいと思います」と今後の活動方針を明かし、「また来年もよろしくお願いいたします」と視聴者に感謝を伝えて動画を終えた。