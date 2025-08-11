2回の第2打席でも申告敬遠で勝負を避けられていた

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回1死二塁で迎えた第5打席で、2回の第2打席に続きこの試合2度目の申告敬遠。本拠地は大ブーイングに包まれた。

逆転されて迎えた8回、得点圏に走者を置いた1死二塁の場面で打席に立つと、ブルージェイズベンチは申告敬遠を選択。2回に迎えた第2打席でも申告敬遠で勝負を避けられており、今季16敬遠はリーグトップとなった。

初回の第1打席では初対戦となったエリック・ラウアー投手から右翼席へ2試合連発となる41号。今季11度目の先頭打者弾で、本塁打王争いではカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んでいた。

8回、大谷の申告敬遠後、ムーキー・ベッツ内野手は三振に倒れるも、ウィル・スミス捕手とフレディ・フリーマン内野手が連続して四球を選び、ドジャースが同点に追いついた。（Full-Count編集部）