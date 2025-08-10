【奇習】お盆になると家々につるされる”ミニカー”は先祖の霊に関係が…海沿いの地区に伝わる”あったかい風習”とは（山形）
■おかしな光景？
山形県の海沿いの街、遊佐町の一角。ここに、世にも珍しい風習があるという。
歩いてみても、なんの変哲もない・・・ように見える街並み。しかし。
家の軒下を見てみると、そこにあったのは・・・車？
なぜか車が吊るされているのだ。
何かの暗号だろうか。秘密結社のアジトなのだろうか。
違う家の軒下には・・・
二階建てバス。
この行為には、どんな意味が？
さらに歩を進めて別の家を見てみると・・・なんとも懐かしい鉄道車両。
■住民発見
ここは遊佐町の水上地区。２３世帯が暮らす、のどかな場所だ。
住民に話を聞いた。
「あれは、ご先祖さまをお迎えするために飾っている」
ご先祖さまを？迎える？
この家にも車が吊るされていた。しかもどんな悪路もへっちゃらの４WD車だ。
「飛行機や電車を飾っている家もある」と住民は続けた。
■大切なお盆の風習
みなさんは、「精霊馬（しょうりょううま）」をご存じだろうか。
野菜で馬のような形を作る、あれである。
実はこの地区では、一般的なナスやキュウリで作る精霊馬ではなく、お盆に車を飾るのだという。
その願いとは、
「ご先祖さまに、より速く、快適に帰ってきてほしい」のだそうだ。
・・・なるほど。だから馬ではなく、車なのだ。
伝統的な風習と言いながら、ちょっと近代的な気がする。そこがなんともミステリアス。
■特別な「習わし」
また、親族が亡くなった家庭では、亡くなった年から３年間、個人を弔うために豪華な馬の飾りを吊るすのも、習わしのひとつ。
とにかくご先祖リスペクトのすばらしい習わしだ。
とある家におじゃますると・・・何やら豪華な棚がある。
家人は軒下の車を指さして話し出した。
「ご先祖さまがこの車に乗って家に帰ってくる。お迎えしてごちそうするために、棚をつくっている」
おしょれ棚、と呼ぶらしい。
飾った状態は・・・以前の写真を見せてくれた。
とーっても豪華！！
お盆の間、きれいに飾り、餅などが供えられてご先祖さまをおもてなしするのだそうだ。
■ご先祖さま、車で帰る
家族とご先祖さまは、一緒に楽しくお盆を過ごし、そして・・・
ご先祖さまは、またあの車・精霊車（しょうりょうしゃ）に乗って帰っていくのだという。
住民はこう言った。
「こういう風習はどこでも同じだろうけど、だんだん廃れていく」
「自分もせがれがいるが、風習を残して教えていきたい」
軒下にぶらさがった車。この一見不思議な光景は、ご先祖さまを思う気持ちが、カタチになったものだった。
最後に、いつごろはじまったんですか？と聞いてみた。
「わたしらが生まれるまえから。ずっとやっている。・・・よくわかりません」
これもまた、いい。
誰となくはじめ、そして地域に広がった。まさに”風習”である。