乃木坂46遠藤さくら、ライブでのパフォーマンス力を一ノ瀬美空と川崎桜が絶賛「変身する」「女帝って感じ」

8月7日、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル『乃木坂配信中』にて、7月20日深夜に放送されたテレビ東京系『乃木坂工事中』の未公開シーンが配信。乃木坂46の一ノ瀬美空と川崎桜が、遠藤さくらの魅力について語った。

今回の動画では、最新シングルのヒット祈願企画の未公開シーンとして、自転車での移動中に一ノ瀬と川崎がメンバーの良いところについて語り合う場面が公開された。

この中で、川崎が先輩である遠藤について、「さくらさんは、ライブでの人格がさ」と切り出すと、一ノ瀬も、「なんかさ、仮面ライダーみたい」「変身するよね」とコメント。

また、川崎が、「本当に女帝って感じがするところがすごい好き」と話すと、一ノ瀬も、「そうなの。1曲の中にさ、いくつも顔を持ってんじゃん」「その時の空気を楽しみながら、その時々のパフォーマンスしてるなって思って。めちゃめちゃやっぱ魅力的だよね」と語っていた。

※川崎桜の「崎」は立つ崎