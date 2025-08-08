¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡ÖNintendo Switch2¡×ÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü
¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ¡ÖNintendo Switch2¡×ÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕ¤ò8·î8Æü15»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï8·î18Æü15»þ¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤Ï¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡×¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È ¥ïー¥ë¥É ¥»¥Ã¥È¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£
¡¡±þÊç¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢Ž¢2024Ç¯8·î1Æü～2025Ç¯8·î18Æü¡×¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÆÀÇÈ´1,000±ß°Ê¾å¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯8·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎŽ¢¥á¥ë¥Þ¥¬Ž£¤ò¡Ö¼õ¤±¼è¤ë¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê±þÊç¥Úー¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï1¸ý¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¡¢ÄÌ¾ï±þÊç¥Úー¥¸¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï1¸ý¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡À✨Nintendo Switch 2 ¡¡ÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡¿- ¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° (@7_netshopping) August 8, 2025
º£²ó¤«¤é¤Ê¤ó¤È❗
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ÂÄê±þÊç¥Úー¥¸¤«¤é¤â1¸ý±þÊç²ÄÇ½🎉
Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë
▶️https://t.co/24qtpYqscC
⚠±þÊç´ü´Ö¤Ï8/18(·î)15¡§00¤Þ¤Ç⚠
¢¨ÃêÁª±þÊç¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£#NintendoSwitch2
