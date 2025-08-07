ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢·ëº§12Ç¯¤ÎÉ×¡¦ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×
8·î6Æü¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃçÎ¤°Í¼Ó¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ëº§12Ç¯¤ÎÉ×¡¦ÃæÈøÌÀ·Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢Ãç¤Ï¡¢·ëº§12Ç¯ÌÜ¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë4·î18Æü¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¡ÊÃæÈø¡Ë¤È12Ç¯¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤µ¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖºÇ½é·ëº§¤·¤¿»þ¤µ¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤éÀäÂÐ¤¹¤°ÊÌ¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤µ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥é¤Ä¤³¤¦¤¬ËÜÅö¤ËÌµÍý¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£²¿¤³¤ì¡©¥Î¥í¥±¡©¤¿¤À¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃæÈø¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãç¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Í¡£¤´ÈÓ¤òÔú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£Â¿Ê¬º£Æü¤â¤¤Ã¤ÈÔú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖÀ³Ê¤Ï¤¿¤Ö¤óÁ´Á³¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Í¡¢»ä¤È¥¥Ä¥Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¤è¤¯»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤È»äÎ¹¹Ô¹Ô¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤³¤â¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤¢¤È»ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤âÊ¸¶ç²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£