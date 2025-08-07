ダスキン<4665.T>がこの日の取引終了後、第１四半期（４～６月）連結決算を発表しており、売上高４７２億７６００万円（前年同期比４．６％増）、営業利益２１億９００万円（同１２．８％増）、純利益１８億７９００万円（同２３．１％増）だった。



主力の訪販グループは、ケアサービス事業（役務提供サービス）などが伸長したものの、原価や経費の増加が利益を圧迫した。一方、フードグループは、ミスタードーナツの全店売上高が新規出店効果や６月に期間限定で発売した「もっちゅりん」の人気などで増加したことに加えて、前期に行った価格改定効果もあって好調に推移し、売上高・利益の増加に貢献した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１９５０億円（前期比３．３％増）、営業利益７９億円（同８．７％増）、純利益９０億円（同２．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS