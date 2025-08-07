【映画 すみっコぐらし】新しいなかま「おつきのコ」おひろめ！ ムビチケ特典情報も
10月31日（金）全国ロードショーの『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』。新キャラクターの「おつきのコ」がおひろめされた。また、ムビチケ第2弾の発売＆特典と、Nintendo Switch ソフトの発売も決定した。
「すみっこにいるとなぜか ”落ち着く” ということがありませんか？」そんな思わず共感してしまうキャッチフレーズと、さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん？” 、食べ残し（？！）の ”とんかつ” 、はずかしがりやの ”ねこ” 、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちが子どもから大人まで幅広く愛されている【すみっコぐらし】。2019年に初めての劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』を公開して以来、2023年に公開されたシリーズ第3弾までの累計観客動員数が300万人を超えるなど、 ”大ひっと” 映画シリーズに成長した。
このたび、謎に包まれた新キャラクター「おつきのコ」の全貌が発表された。
しんこくな水不足を解決するため、すみっコの町にやってきた空の王国の「おうじ」。がんばりやのおうじを、幼いころからいつもそばで支えてきたのが、「おつきのコ」。このたびおひろめとなった場面写真では、みにっコのように小さな体で宙に浮いている様子が！ おうじに寄り添う姿が可愛らしいですが、おうじとの関係性やすみっコたちとの冒険の中でどんな役割を担っていくのか？ 映画本編でのおつきのコの活躍に、こうご期待！
そして、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』 ムビチケ第2弾の発売が決定。8月29日（金）より、「ラバーキーホルダー（おつきのコ）付きムビチケ前売券（カード）」と、「スマホ壁紙付きムビチケ前売券（オンライン）」が発売される。また同日より、「@Loppi限定 カラビナキーホルダー2個セット付ムビチケコンビニ券」（全2種）の受け付けも開始される。
また、Nintendo Switch TM ソフト『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ あそぼうキャラクロス』が、映画公開の前日、2025年10月30日（木）に発売される。映画に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたパズルを解いて、ドットイラストを描くゲームだ。映画と一緒に楽しもう。
