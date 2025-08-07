布袋寅泰らがNetflixシリーズ『グラスハート』を絶賛！「夢に生きるすべてのロッカーに捧げたい物語」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Netflixにて独占配信中のNetflixシリーズ『グラスハート』より、佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳からなる4人組バンド、TENBLANKのスペシャルカットが到着。さらに、アーティスト、俳優界から絶賛コメントが公開された。

■TENBLANK（佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳）のスペシャルカット公開

7月31日から配信スタートしたNetflixシリーズ『グラスハート』。配信開始後に「今日のシリーズTop10」にて1位を獲得、また香港、台湾においても「今日のシリーズTOP10」入りするなど、日本のみならず世界からも注目が集まる大ヒットスタートとなっている。

さらに、劇中バンドTENBLANKによるアルバム『Glass Heart』が、Apple Musicのアルバムランキングで1位を獲得。 香港でもロックのアルバムランキングで1位を記録し、アジア各国でもチャートインを果たすなど、音楽面でも圧倒的な支持を集めている。

そして、大ヒット1位スタートを受け、TENBLANKのスペシャルカットが到着。配信直後からそのハイレベルな演奏シーンが多いに話題となっている本作。そんな楽器演奏シーンに向けての長期の練習期間に加えて、約8ヵ月という長い撮影期間を駆け抜けた彼らだからこその、まさに本物のバンドメンバーさながらの確かな絆が感じられる1枚となっている。

■配信開始と同時に世界中のSNSが沸騰！

配信直後からSNS上では、

「グラスハート、どんなもんなんかのぅって感じで見始めたけど、かっけえええええええ！！！！！」

「グラスハート本当に良すぎたからみんな見てほしい。泣ける。」

「グラスハート一気見した。藤谷の設定が完全に平成の少女漫画なのだけど、今時のカメラワークとかSNSの拡散シーンがあることによって、平成令和のハイブリッドドラマだった！」

「グラスハート完走。中高生の私だったら1億パーセント藤谷直季に狂っていたでしょう…」

「やっぱりバンドっていいなって胸熱で完走」

「バンド版『国宝』。役者というのは、演技でここまで極められるもんなのかって、ただただリスペクトよ。」

など、10～20代の若い世代だけでなく、平成の時代に青春時代真っ只中を過ごした30～40代の大人世代たちからも数多くの熱量溢れるコメントが相次ぎ、特に役作りのために1年以上の楽器練習を重ねて挑んだ俳優陣への称賛の声が相次いでいる。さらに日本のみならず、英語でのポストも多く世界中から絶賛の声が上がっている。

■布袋寅泰、AI、大橋トリオ、大木伸夫、窪塚洋介、金子ノブアキから絶賛コメントが到着

さらに、世界的に活躍するミュージシャンの布袋寅泰をはじめ、音楽界からAI、大橋トリオ、大木伸夫（ACIDMAN）また、俳優界からは窪塚洋介や金子ノブアキらからも絶賛コメントが到着。

布袋は「個性豊かなキャストの瑞々しい演技に胸を熱くし、生意気だった頃の自分を思い出す。音楽に人生を賭ける者たちの姿は、時代やジャンルを超えて胸を打つ。音楽を愛し、夢に生きるすべてのロッカーに捧げたい物語だ」と絶賛し、窪塚からも同様に「自分の中にかつてあった種類の情熱や青春の残り香みたいな大切なものを思い出して、気づいたら登場人物みんな好きになってた」と自身の青春時代と重ね合わせたコメントも。

AIからは「ところどころ私にはキザすぎる。って思ったりもしたけどそのあとすぐ笑えたり、、でも本当に音楽やってる時はこれ。こんな風に感じてるんだよね。って思ってみてた。そして見れば見るほどどんどん面白くなってハマってたw とりあえずみんなカッコついててムカつくw」とAIらしいストレートなコメントが届けられた。

■配信情報

Netflixシリーズ『グラスハート』

世界独占配信中

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

■リリース情報

2025.07.02 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL SINGLE「旋律と結晶」

2025.07.31 ON SALE

TENBLANK

DIGITAL ALBUM『Glass Heart』

2025.08.01 ON SALE

TENBLANK

ALBUM『Glass Heart』

Netflixシリーズ『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368