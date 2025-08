2026年版カレンダー&手帳が、ディズニーストアにて2005年8月5日(火)よりリリース! ミッキー&フレンズやプーさん、スティッチ、チップ&デール、ベイマックスなど豊富なラインナップで選びたい放題♪ディズニーストアから、毎年大人気のカレンダー&手帳が今年も豊富なラインナップで登場!カレンダーは、お部屋に絵を飾るような気分で楽しめる壁掛けタイプをはじめ、マグネットクリップ付きの便利な壁掛けカレンダー、キャラクターがとびだす仕掛けが楽しいポップアップ式の卓上カレンダー、さらに、コンパクトでオフィス使いにもぴったりな組み立て式アクリルカレンダーなど、様々なシーンでご使用いただけます。アクリルカレンダーは、使い終わった後はメモスタンドや写真フレームとしても活躍♪

デザインには、ミッキー&フレンズをはじめ、スティッチ、ベイマックス、ラプンツェル、『ズートピア』、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』などが勢揃い。お気に入りのキャラクターデザインを選んで、毎月ページをめくるのが楽しみになるアイテムです。手帳は、デイリー使いしやすいシンプルで大人かわいいデザインを中心にラインナップ。定番のマンスリータイプはもちろん、書き込みスペースがたっぷりのウィークリータイプなど、用途に合わせてお選びいただけます。洋書風のレザー調カバーに『おしゃれキャット』のマリーや『ピーター・パン』を華やかに施した上品なデザイン、ふかふかの手触りと淡い色合いで仕上げたカバーに、ドナルドダックやベイマックスを描いたほっこり癒やされるデザイン、毎年恒例のユニークなコスチューム姿のチップ&デールなど、どれもキャラクターの魅力が溢れる手帳ばかり。また、「デルフォニックス」の「ロルバーン ダイアリーL」からは、プーさん、スティッチ、ドナルド&ヒューイ・デューイ・ルーイ、ラプンツェルを描いたデザインが登場。たっぷりのディズニーキャラクターデザインがご用意されているので、どれにするか迷っちゃいそう♪選ぶ時間もぜひ楽しんでね。(C)Disney(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.