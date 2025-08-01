¥·¥ã¥Í¥ë¤ä¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¡¡Ìë¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ú¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬²òÀâ¡Û
³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¤ÎÉþÁõ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¡Ö±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤ä¡Ö°û¿©¶È¤Î¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥Û¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Ìë¤Î¿¦¶È¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤ÈÌë¤Î¿¦¶È¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ
½÷»Ò¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢Î¨¹â¤á
¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ä¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È½÷»Ò¤â°ìÄê¿ô¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬°ìÈÖ¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃËÀµÒ¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¼¤À¤È½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Ì¤¤À¤ËÂ¿¤¯¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î²áÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¥í¥ó¥°¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤â¸ÄÀ¤ò½Ð¤»¤ëÈ±·¿¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÌÌÀÜ¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤È¥Ü¥Ö¤Ï¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬Äã¤¤¤È¤«¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¦¥±¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÆñ¤ÊÈ±·¿¤è¤ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ±¿§¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¡¢¶âÈ±¤è¤ê¤â¹õÈ±¤ä¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÊý¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¤Ï´Ú¹ñorÃÏÍëÉ÷¤¬º£¥É¥
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÎÌë¿¦ÃË»Ò¤Ï¶ßÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Û¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤ÎÈà¤é¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¬´Ú¹ñÉ÷¤«¡¢ÃÏÍë·Ï¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñÉ÷ÃË»Ò¤Ï¡¢¿§Çò¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÃ»¤¹¤®¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£BTS¤Ê¤É¤Î´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ª¼êËÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÎÃÏÍë·Ï¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤ÏÄ¹¤á¤Ç¶âÈ±¤ä¥°¥ì¡¼¤ÎÈ±¿§¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Á°È±¤¬ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¹õ¤¬¼çÂÎ¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤ò¤è¤¯Íè¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÉÔ·ò¹¯¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ç¤¤¤¦¤È´Ú¹ñÉ÷¤Ï¥Û¥¹¥È¤Ë¡¢ÃÏÍë·Ï¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¥Ð¡¼¤ä¥á¥ó¥³¥ó¡Ê¥á¥ó¥º¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ÎÎ¬¡Ë¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥Û¥¹¥È¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤º¤¤¤Ö¤ó¤È°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¤Î²¼¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤±¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¤¬¾¯¤·¤Ð¤«¤êÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥é¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥¥ã¥é¤â¤Î
¤Ê¤¼¤«´¿³Ú³¹¤Ç¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¤ä¥¨¥ë¥á¥¹¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ëÉ÷Ä¬¡Ê¡©¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¿¦³¦·¨¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¤Ë¥Á¡¼¥×¤Ê¥¥ã¥é¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¡È¥Ï¥º¥·¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¥¥ã¥é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
ºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñÈ¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤ä¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤Ê¤É¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¿ô½½Ëü¡Á¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢´¿³Ú³¹ÆÈ¼«¤Î¸÷·Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìë¿¦¤Ï¿Íµ¤¾¦Çä¡£¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Ë¤âÌë¿¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡ÖÌë¿¦¤Î¿Í¤Ï¡»¡»¤·¤¬¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£
¢¡¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡¦¤¢¤ä¡Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2016Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢2018Ç¯È¾¤Ð¤Ë°úÂà¡£¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï´ë²è·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¡£