世界中で愛される『不思議の国のアリス』が日本初の劇場アニメ化!「TGC teen 2025 Summer」にて、原菜乃華×マイカ ピュによる劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』のスペシャルステージが実施された。1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれ、数多く映像化されてきた名作『不思議の国のアリス』が、日本で初の劇場アニメーション化! 劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』が8月29日(金)より全国公開される。

アニメーション制作を『SHIROBAKO』『劇場版プロジェクトセカイ 壊れた世界と歌えないミク』等を手掛ける P.A.WORKS、監督は『色づく世界の明日から』『白い砂のアクアトープ』の篠原俊哉が担当。脚本は『薬屋のひとりごと』『アオのハコ』の柿原優子、そして、コンセプトデザインを『ファイナルファンタジー』シリーズの新井清志が担当するほか、実力あふれるドリームチームがアリスの世界感を描き出す。公開に先駆けて、7月30日(水)に開催された「TGC teen 2025 Summer」にて、本作のスペシャルステージを実施!主人公・安曇野りせ役の原菜乃華とアリス役のマイカ ピュが登壇し、幻想的なシャボン玉の演出とともに、原作の世界観をなぞるような可愛らしいスペシャルステージをお披露目。その模様をお届けしよう!<イベントレポート:劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』SPECIAL STAGE in TGC teen 2025 Summer>ステージが暗転すると、イベントの幕開けを告げたのは、「あれ、ここはどこだろう?」「りせ、こっち!」「アリス、待って!」という主演を務める原菜乃華とマイカ ピュによる生セリフ。幻想的な演出の中、SEKAI NO OWARIによる主題歌『図鑑』が流れ始めると、シャボン玉が舞うステージに原菜乃華とマイカ ピュが手を繋いでランウェイへ登場。今日一番の大歓声が会場を包み込み、2人は軽やかにウォーキングしながら可愛らしいポージングで観客の視線を集めた。トークパートではMCのくれいじーまぐねっとより作品ついて問われると、原は「世界中で愛されてきた『不思議の国のアリス』を、日本で初めて劇場アニメ化した作品です」と語り、自身が演じた主人公・安曇野りせについては「就活中の大学生で、すごく真面目で几帳面。自分の気持ちをうまく伝えられない、繊細な女の子」と紹介した。一方、アリス役を演じたマイカは、「人が止めてもなんでもやっちゃうすごい元気で天真爛漫なな女の子」とキャラクターについて語った。2人で臨んだアフレコ収録について原は「息もぴったりで、マイカちゃんはいつもお菓子をくれたり、私の好きな色の輪ゴムで指輪を作ってプレゼントしてくれたりして、すごく嬉しかったです」と微笑ましいエピソードを披露し、仲の良さをうかがわせた。さらに注目ポイントについて問われると、原は「主人公のりせは20代の就活生で、今この会場にいるみなさんと同じような悩みや迷いを抱えている。同年代の人たちにリアルタイムで刺さる”デトックスストーリー”になっていると思います」とコメント。マイカも「私は女王様とお話しするシーンの収録が難しかったので、注目してみてほしいです」と語った。SEKAI NO OWARIが書き下ろした主題歌『図鑑』について原は、「すごく可愛くて優しくて、ファンタジックな曲調がワンダーランドの世界観とぴったり。この作品にこれ以上ふさわしい主題歌はないと思いました」と魅力をアピール。最後に観客へのメッセージが送られ、原は「この作品はすごくうっとりするくらい不思議の国の美しい映像に癒されながらも、観る人の心に刺さるような言葉がたくさん詰まった作品になっています。お子さまから大人まで、たくさんの方に届けたいです」とコメント。マイカは「この映画には、きっと皆さんに当てはまるシーンがあると思います。そこを探しながら楽しんでください」と呼びかけ、ステージはあたたかな拍手に包まれながら幕を閉じた。劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』は、2025年8月29日(金)より全国公開!(C)「不思議の国でアリスと」製作委員会