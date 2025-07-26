“ロス世代”第2次大岩Jの初陣スタメン発表! 矢田龍之介、永野修都、川合徳孟らがサウジ戦先発入り
U-22日本代表は25日、ウズベキスタンで行われる「Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025」の初戦でU-22サウジアラビア代表と対戦。日本時間26日0時に試合は開始され、スターティングメンバーが判明した。
パリ五輪を戦った大岩剛監督体制の五輪世代第2次初陣となる今大会。U-22日本代表は全員が2005年生まれ以降のロサンゼルスオリンピック世代で構成されている。
今大会はズベキスタンサッカー協会公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
12 GK内山翔太(新潟)
22 DF本多康太郎(湘南)
15 DF尾崎凱琉(早稲田大)
16 DF稲垣篤志(明治大)
21 DF池田春汰(筑波大)
14 MF川合徳孟(磐田)
20 MF永野修都(鳥取/Cap)
7 MF矢田龍之介(筑波大)
17 MF杉浦駿吾(名古屋)
10 MF古谷柊介(東京国際大)
9 FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
監督
大岩剛
パリ五輪を戦った大岩剛監督体制の五輪世代第2次初陣となる今大会。U-22日本代表は全員が2005年生まれ以降のロサンゼルスオリンピック世代で構成されている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
12 GK内山翔太(新潟)
22 DF本多康太郎(湘南)
15 DF尾崎凱琉(早稲田大)
16 DF稲垣篤志(明治大)
21 DF池田春汰(筑波大)
14 MF川合徳孟(磐田)
20 MF永野修都(鳥取/Cap)
7 MF矢田龍之介(筑波大)
17 MF杉浦駿吾(名古屋)
10 MF古谷柊介(東京国際大)
9 FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
監督
大岩剛