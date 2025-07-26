　U-22日本代表は25日、ウズベキスタンで行われる「Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025」の初戦でU-22サウジアラビア代表と対戦。日本時間26日0時に試合は開始され、スターティングメンバーが判明した。

　パリ五輪を戦った大岩剛監督体制の五輪世代第2次初陣となる今大会。U-22日本代表は全員が2005年生まれ以降のロサンゼルスオリンピック世代で構成されている。

　今大会はズベキスタンサッカー協会公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

12 GK内山翔太(新潟)

22 DF本多康太郎(湘南)

15 DF尾崎凱琉(早稲田大)

16 DF稲垣篤志(明治大)

21 DF池田春汰(筑波大)

14 MF川合徳孟(磐田)

20 MF永野修都(鳥取/Cap)

7 MF矢田龍之介(筑波大)

17 MF杉浦駿吾(名古屋)

10 MF古谷柊介(東京国際大)

9 FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

監督

大岩剛