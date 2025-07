TVアニメ『CITY THE ANIMATION』放送を記念したテーマカフェが東京・大阪で初開催決定! 「CITY THE ANIMATION CAFE」が期間限定オープンする。『CITY』は、『モーニング』(講談社)にて、2016年44号〜2021年10号まで連載され、2025年2・3合併号より待望のカムバック連載が行われたあらゐけいいちによる漫画作品。普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディだ。本作を原作とした、京都アニメーションの新作TVアニメ『CITY THE ANIMATION』がABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中!

このたび「楽しい」を合言葉にした本作の世界観を満喫していただけるような演出を施したテーマカフェ「CITY THE ANIMATION CAFE」期間限定オープンすることが決定♪メニューは、作中に登場する、くすっと笑えるシーンやキャラクターをイメージしたメニューのラインナップをご用意。店主の二の舞にならないよう食べたい「洋食マカベのあんかけやきそば」や謎多き ”もつグラタン” を再現した「大将!いつもの!」などのほか、ピポピポやっみねこのビジュアルを楽しめるデザートもご用意。ドリンクも海水浴に行ったら雨に降られたおやじたちをイメージした「おやじサマー 楽しむっきゃNIGHT DRINK」や「CITYと全く関係のない鳥のゼリードリンク」など、本作の世界観をイメージしたユニークなメニューがラインナップされている。その他、カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用したアクリルチャームやマグカップなどの限定グッズのほか、特典もご用意。特典は、カフェ来場者全員に「オリジナルポストカード(全6種)」をランダムで1枚プレゼント。さらに事前予約者にはもう1枚追加でプレゼント♪(C)あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION 製作委員会