ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»î¹ç¸å¤Î¹ÔÆ°¤Ë¾Î»¿¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡¡¼«¿È¤Î¹¥Åê¤è¤êÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡È´¿´î¡É
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»î¹ç¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤â3²ó1°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åê¼êÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥ä¥¹¥È¥à¥ì¥¹¥¡¼¡¢¥é¥â¥¹¡¢¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤È3¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤Ç´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢2²ó¤È3²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¡£Éüµ¢¸å5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¤á¤Æ3²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£¤³¤Î2ÅÀ¤òÂçÃ«°Ê¹ß¡¢3Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç¼é¤ê¤¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò7¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÂçÃ«¤ÏSNS¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç2¤Ä¤ÎÆ°²è¤È3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½é²ó¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÎÏ¢Â³Æ°²è¡¢9²ó¤Î¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×Êó¹ð¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡Ö3¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¿ÊÊâ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ×¡¹¤Î¾¡Íø¤È¤È¤â¤ËÉüµ¢¸å5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë