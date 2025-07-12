[7.12 J3第20節](沖縄県陸)

※19:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 10 富所悠

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

MF 24 佐藤祐太

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

MF 7 茂木駿佑

MF 8 岩渕良太

MF 13 岩本翔

MF 17 永長鷹虎

MF 55 幸喜祐心

FW 19 佐藤未勇

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 3 永野修都

DF 8 田中恵太

MF 14 普光院誠

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎