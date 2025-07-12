琉球vs鳥取 スタメン発表
[7.12 J3第20節](沖縄県陸)
※19:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 55 幸喜祐心
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 永野修都
DF 8 田中恵太
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※19:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 3 永野修都
DF 8 田中恵太
MF 14 普光院誠
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎