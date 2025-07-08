Ï¢Æü¤ÎÈþ½÷¹ßÎ×¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡¡·ã¥«¥ï¤¤Ä¤Í¤ËÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡Ö¤¯¤¥¤¥¤¥¤«¤ï¤¨¤¨¡×
KABA.¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¢ª¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¢ªÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Î¡È3Ï¢Åê¡É
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï4Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·Àï¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¡¢ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤Æ»Ïµå¼°¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤Î»Ïµå¼°¹ë²Ú¤¹¤®¡×¤ÈÂ¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÌ¥¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëKABA.¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¡¢Çò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¡¢ÀÄ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤È¤â¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£56ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡ÄKABA¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤È¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âè2Àï¤Î5Æü¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤µ¤ó¤¬À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¹õ¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÅêµå¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÈÂçË½Åê¡É¤Ë»×¤ï¤º¤½¤Î¾ì¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈþ½÷¿À¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤âÈäÏª¡£¡Ö¤¯¤Ã¤Ã¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¾ìÆâ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª6Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ëC-ute¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢²Î¼ê¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÈÀÄ¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÅ·À¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÅÁÀâµé¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤è¡×¤ÈÎº¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¤â¡È¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¡É¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥¥ì¤òÎ¾Î©¤·¡¢¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¤ï¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤¹¤®¤ë¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬3Ï¢Àï¤Ç¥®¥å¥®¥å¤Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£SNS¾å¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤¯¥Ð¥º¥ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Æ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤¯¤¥¤¥¤¥¤«¤ï¤¨¤¨¡×¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤º¤ë¤¤¤¾¡×¡Ö3ÆüÏ¢Â³¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬»Ïµå¼°¤·¤Æ¤Æ¤¨¤¨¤Ê¡×¡ÖÆü¥Ï¥à¤Î±Ä¶ÈÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤»ÒÍè¤ë¤ó¤À¡×¡ÖºòÆü¡¢¿¹¹áÀ¡¤Çº£Æü¤ÏÎëÌÚ°¦Íý¤Ã¤ÆìÔÂô¤ä¤Ê¤¡¡×¡ÖÅÜÅó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡È¼»ÅÊ¡É¤ÎÀ¼¤âÆþ¤êº®¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë