鹿児島vs栃木SC スタメン発表
[7.5 J3第19節](白波スタ)
※19:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
MF 5 ジョアオ
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
FW 9 アンジェロッティ
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 47 吉野陽翔
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
※19:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 藤嶋栄介
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 28 ヘナン
DF 44 青木義孝
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
控え
GK 16 山内康太
DF 26 川島功奨
MF 5 ジョアオ
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
監督
相馬直樹
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 47 吉野陽翔
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 8 福森健太
DF 37 木邨優人
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 19 庄司朗
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二